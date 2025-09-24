Песню "Порнофильмов" "Выключите гимн" признали экстремистской

Санкт-Петербургский городской суд по иску прокуратуры признал экстремистской песню панк-группы "Порнофильмы" "Выключите гимн". Об этом сообщила глава объединённой пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.

Суд согласился с доводами прокуратуры о том, что в песне есть призывы к "совершению агрессивных, насильственных действий или преступлений" по политическим, национальным и другим мотивам, в том числе в отношении представителей власти. Композицию включат в список экстремистких материалов, что, по недавно принятому закону, будет означать запрет на её поиск в интернете.

Песня "Выключите гимн" была записана в 2014 году и вышла на альбоме "Молодость и панк-рок". В песне в частности есть слова "...Кремль спалите дотла, его ни за что не отмыть".

Многие тексты "Порнофильмов" имеют остросоциальное и политическое содержание, они содержат резкую критику властей России и войны в Украине. Музыканты сейчас живут и выступают за границей, регулярно участвуют в крупных концертах уехавших из России исполнителей в Европе.