Петербургской художнице Саше Скочиленко продлили арест

Василеостровский районный суд Петербурга продлил до 1 августа арест художнице Саше Скочиленко, которую обвиняют по делу о дискредитации российской армии по мотивам политической ненависти из-за антивоенных ценников в магазине. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов города.
Ранее сроки заключения под стражей по аналогичным статьям продлили активистке Виктории Петровой и участнице "Мирного сопротивления" Ольге Смирновой.
- Художницу, музыканта и активистку Сашу Скочиленко обвиняют в том, что она в магазине наклеила на ценники стикеры с информацией о российском военном вторжении в Украину. За это в отношении неё возбудили уголовное дело о дискредитации Вооруженных сил России по мотивам политической ненависти. Ей грозит до 10 лет лишения свободы. 13 апреля суд отправил Скочиленко под арест на два месяца. Правозащитная организация Amnesty International признала её узницей совести.
- Уголовное дело в отношении Саши Скочиленко возбудили после доноса петербургской пенсионерки, ее допрос опубликовала адвокат художницы. Женщина увидела ценники в магазине и, по ее словам, ее "крайне возмутила прочитанная клевета". Пенсионерка сказала, что "очень переживает" за российских солдат на Украине и смотрит все новости про это.
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