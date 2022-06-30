Петербургской художнице Саше Скочиленко продлили арест

Василеостровский районный суд Петербурга продлил до 1 августа арест художнице Саше Скочиленко, которую обвиняют по делу о дискредитации российской армии по мотивам политической ненависти из-за антивоенных ценников в магазине. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов города.

Ранее сроки заключения под стражей по аналогичным статьям продлили активистке Виктории Петровой и участнице "Мирного сопротивления" Ольге Смирновой.