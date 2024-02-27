Петербурженку отправили в СИЗО из-за стихотворения Шевченко

Суд в Петербурге арестовал местную активистку Дарью Козыреву на два месяца по статье о повторной дискредитации российской армии.

Козыреву задержали 24 февраля, во вторую годовщину полномасштабного российского вторжения в Украину. 18-летняя активистка наклеила на постамент памятника украинскому поэту Тарасу Шевченко плакат с отрывком его стихотворения "Завещание".

Поховайте та вставайте,

Кайдани порвіте

І вражою злою кров’ю

Волю окропіте!

(Схороните и вставайте,

Цепи разорвите,

Злою вражескою кровью

Волю окропите! – пер. Александра Твардовского)

Полицейские не смогли сразу сорвать плакат, поэтому завесили его чёрным пакетом.

В декабре 2023 года Козыреву оштрафовали на 30 тысяч рублей по административной статье о дискредитации российской армии. Поводом стал пост на её странице во "ВКонтакте" от 4 марта 2022 года. В публикации содержалась критика принятых тогда законов, наказывающих за распространение информации о войне в Украине, не совпадающей с версией Минобороны России. После штрафа Козыреву отчислили из СПбГУ.