Петербурженку отправили в СИЗО из-за стихотворения Шевченко

Суд в Петербурге арестовал местную активистку Дарью Козыреву на два месяца по статье о повторной дискредитации российской армии.
Козыреву задержали 24 февраля, во вторую годовщину полномасштабного российского вторжения в Украину. 18-летняя активистка наклеила на постамент памятника украинскому поэту Тарасу Шевченко плакат с отрывком его стихотворения "Завещание".
Поховайте та вставайте,
Кайдани порвіте
І вражою злою кров’ю
Волю окропіте!
(Схороните и вставайте,
Цепи разорвите,
Злою вражескою кровью
Волю окропите! – пер. Александра Твардовского)
Полицейские не смогли сразу сорвать плакат, поэтому завесили его чёрным пакетом.
В декабре 2023 года Козыреву оштрафовали на 30 тысяч рублей по административной статье о дискредитации российской армии. Поводом стал пост на её странице во "ВКонтакте" от 4 марта 2022 года. В публикации содержалась критика принятых тогда законов, наказывающих за распространение информации о войне в Украине, не совпадающей с версией Минобороны России. После штрафа Козыреву отчислили из СПбГУ.
- С января 2023 года в отношении Козыревой расследуют уголовное дело об умышленной порче имущества. Её обвиняют в том, что она в декабре 2022 года написала "Убийцы, вы разбомбили его. Иуды" на инсталляции, посвящённой "дружбе" Санкт-Петербурга и захваченного российскими войсками украинского Мариуполя.
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