Певица Манижа, представлявшая Россию на конкурсе "Евровидение" в 2021 году, опубликовала видеообращение после теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле".
"Каждое лето я проводила в Душанбе у бабушки. Это были лучшие каникулы в моей жизни. Бабушка очень многому меня учила, например: "ешь только с той стороны тарелки, с которой она к тебе повернута" – таджики едят плов из общей тарелки. Философия этой фразы в том, что будь смиренным и принимай то, что дает судьба, и никогда не отбирай то, что тебе не принадлежит.
Сегодня моей бабушки нет уже 14 лет. И последние несколько лет я много думаю о том, что я рада, что она не проживает то, что происходит с нами и с миром. А еще я рада, что те последствия, которые обрушатся на таджиков и всех жителей Центральной Азии, не коснутся ее. А еще я рада, что она не видела ту зверскую ночь, не видит, как в ответ на вопиющее зверство законом является публичная пытка.
Я знаю, что при всех моих словах все равно бабушка здесь. Потому что она говорит со мной через все эти многочисленные сообщения людей, которые считают, что убийца не имеет национальности. Что все-таки, несмотря на весь ужас и мрак, мы обязаны оставаться людьми. Спасибо всем тем, кто еще оставляет надежду".
После теракта в "Крокус Сити Холле", в результате которого погибли 139 человек, певица выразила соболезнования семьям погибших.
"Страшно от того, как гибнут невинные. Страшно, когда находятся у кого-то слова оправдать это. Страшно, что ты убаюкиваешь дочь в 10 километрах от полыхающего зала, где когда-то был твой последний концерт, а сейчас в нем расстреливают людей", – написала певица в инстаграме.
Фонд SilSila, учрежденный певицей, открыл группу кризисных психологов, которые готовы бесплатно предоставить помощь в связи с терактом.
- Вечером 22 марта несколько людей в камуфляжной форме открыли в концертном зале на окраине Москвы стрельбу из автоматов. Затем произошёл взрыв и начался сильный пожар. В результате теракта погибли, по последним данным, 139 человек, включая троих детей. Пострадали не менее 180 человек.
- 23 марта ФСБ доложила президенту России Владимиру Путину о задержании 11 человек в связи со стрельбой в концертном зале. Четверых из них подозревают непосредственно в нападении. Они приехали к развлекательному центру на белом "Рено", а после убийства посетителей и начала пожара на этом же автомобиле уехали и были задержаны в Брянской области. Остальные семь задержанных, как утверждают правоохранительные органы, могли иметь отношение к подготовке теракта.
- Адвокаты по назначению, защищающие обвиняемых в нападении на "Крокус Сити Холл", столкнулись с угрозами жизни. От них требуют отказаться от участия в процессе.
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