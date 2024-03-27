Певица Манижа, представлявшая Россию на конкурсе "Евровидение" в 2021 году, опубликовала видеообращение после теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле".

"Каждое лето я проводила в Душанбе у бабушки. Это были лучшие каникулы в моей жизни. Бабушка очень многому меня учила, например: "ешь только с той стороны тарелки, с которой она к тебе повернута" – таджики едят плов из общей тарелки. Философия этой фразы в том, что будь смиренным и принимай то, что дает судьба, и никогда не отбирай то, что тебе не принадлежит.

Сегодня моей бабушки нет уже 14 лет. И последние несколько лет я много думаю о том, что я рада, что она не проживает то, что происходит с нами и с миром. А еще я рада, что те последствия, которые обрушатся на таджиков и всех жителей Центральной Азии, не коснутся ее. А еще я рада, что она не видела ту зверскую ночь, не видит, как в ответ на вопиющее зверство законом является публичная пытка.

Я знаю, что при всех моих словах все равно бабушка здесь. Потому что она говорит со мной через все эти многочисленные сообщения людей, которые считают, что убийца не имеет национальности. Что все-таки, несмотря на весь ужас и мрак, мы обязаны оставаться людьми. Спасибо всем тем, кто еще оставляет надежду".

После теракта в "Крокус Сити Холле", в результате которого погибли 139 человек, певица выразила соболезнования семьям погибших.

"Страшно от того, как гибнут невинные. Страшно, когда находятся у кого-то слова оправдать это. Страшно, что ты убаюкиваешь дочь в 10 километрах от полыхающего зала, где когда-то был твой последний концерт, а сейчас в нем расстреливают людей", – написала певица в инстаграме.

Фонд SilSila, учрежденный певицей, открыл группу кризисных психологов, которые готовы бесплатно предоставить помощь в связи с терактом.