Певцу Shaman отказали в регистрации товарного знака "Я Русский"

Роспатент отклонил заявку певца Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом Shaman, в регистрации товарного знака "Я Русский". Об этом сообщает РБК со ссылкой на записи в реестре заявок ведомства.

Как пишет РБК, решение об отказе в регистрации заявки Роспатент принял 27 августа. Отказ получен по обеим заявкам, которые подавал Shaman. Первая касалась регистрации товарного знака для производства алкогольных напитков, включая водку. Вторая заявка касалась производства различных товаров, в том числе парфюмерии, электроприборов, медицинских товаров, кожаных изделий и, помимо прочего, секс-игрушек. О мотивах отказа не сообщается.

Заявки на регистрацию товарного знака "Я Русский" Дронов подал в октябре 2024 года. В марте 2025 года ведомство дало певцу полгода, чтобы он смог направить пояснения и комментарии для возможной регистрации знака. В пресс-службе певца тогда пояснили, что он хочет зарегистрировать товарный знак, чтобы этого не сделал никто другой.