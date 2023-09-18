Пиратский релиз фильма Греты Гервиг "Барби" возглавил российский кинопрокат. Доходы кинотеатров регулярно подсчитывает журнал "Бюллетень кинопрокатчика". За первый уикенд фильм собрал в российских кинозалах 120 миллионов рублей, подсчитало издание.

После вторжения 2022 года в Украину с российского рынка ушли крупнейшие голливудские кинокомпании, в том числе Universal, которой принадлежат права на "Барби". Столкнувшись с угрозой закрытия, киносети начали показывать их фильмы подпольно. Практика стала настолько распространена, что "Бюллетень кинопрокатчика" с января учитывает такие фильмы в своих регулярных обзорах.

В официальном прокате больше всего собрал фильм Кастилла Лэндона "После.Навсегда", с 85 миллионами рублей сборов. "Бюллетень" отмечает, что реальный разрыв в сборах может быть выше: издание предполагает, что не смогло учесть все нелегальные показы.

В первом полугодии 2023 года на пиратские релизы в России пришлась треть собранных кинотеатрами денег. Лидером сборов стал "Аватар: Путь воды" Джеймса Кэмерона, принёсший кинотеатрам не менее 2,4 миллиарда руб.

Кинотеатры неоднократно обращались к правительству, чтобы узаконить нелегальные показы в России. Оно им в этом отказывает: в результате, фильмы чаще всего демонстрируют зрителям в виде дополнительного развлечения перед показом короткометражных картин, на которые официально и продаются билеты.