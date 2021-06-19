Писатель Слава Сэ умер от коронавирусной инфекции

Писавший на русском языке латвийский писатель Вячеслав Солдатенко умер в Риге на 53 году жизни. Широкой публике он мог быть известен под псевдонимом Слава Сэ, под которым опубликовал несколько книг.

Солдатенко работал психофизиологом в комиссии медэкспертизы при МВД Латвии, после сменил профессию на сантехника. Писал юмористические зарисовки, стал популярным блогером, его тексты стали публиковать в России.

Был соавтором нескольких сценариев, в том числе — для ремейка советской картины "Джентльмены удачи", снятого в 2012 году Александром Барановым и Дмитрием Киселёвым.

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Как сообщает Латвийское телевидение, причиной смерти автора стала коронавирусная инфекция нового типа. 3 июня он был госпитализирован в одну из рижских больниц с двухсторонней пневмонией.