Писателя Людмилу Улицкую лишили звания почётного профессора РХТУ

Российский химико-технологический университет лишил писательницу Людмилу Улицкую звания почётного профессора. Об этом сообщила глава комитета по культуре Государственной Думы Елена Ямпольская, которая обратилась в вуз с запросом. По словам Ямпольской, голосование учёного совета состоялось ещё 30 августа прошлого года. Решение лишить Улицкую звания было принято единогласно.

Елена Ямпольская в своём телеграме назвала Улицкую "иноагентом", хотя министерство юстиции России не вносило писательницу в соответствующий ресстр.

Звание почётного профессора РХТУ было присвоено Улицкой в 2021 году. Писательница — биолог по образованию.