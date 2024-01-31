Писателя Людмилу Улицкую лишили звания почётного профессора РХТУ

Российский химико-технологический университет лишил писательницу Людмилу Улицкую звания почётного профессора. Об этом сообщила глава комитета по культуре Государственной Думы Елена Ямпольская, которая обратилась в вуз с запросом. По словам Ямпольской, голосование учёного совета состоялось ещё 30 августа прошлого года. Решение лишить Улицкую звания было принято единогласно.
Елена Ямпольская в своём телеграме назвала Улицкую "иноагентом", хотя министерство юстиции России не вносило писательницу в соответствующий ресстр.
Звание почётного профессора РХТУ было присвоено Улицкой в 2021 году. Писательница — биолог по образованию.
- Людмила Улицкая — одна из самых известных ныне живущих писателей на русском языке, автор романов "Казус Кукоцкого", "Даниэль Штайн, переводчик", "Медея и её дети", "Зелёный шатёр" и других. Лауреат множества российских и международных литературных премий. Награждена во Франции орденом Почётного легиона.
- Улицкая в 2014 году выступила против аннексии Крыма и политики российских властей на востоке Украины, а также против политических репрессий в самой России. В феврале 2022 года осудила полномасштабную агрессию России в Украине и покинула страну.
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