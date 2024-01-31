Петербургский театр лишил Бориса Акунина авторства пьесы "1881"

Александринский театр в Петербурге заявил, что писатель и драматург Борис Акунин не может считаться автором пьесы "Один восемь восемь один", поставленной на его сцене. Об этом сообщил сам Акунин, приложив письмо из театра. Ранее театр отменял спектакли по Акунину.

В письме, подписанном замдиректора театра по экономике и финансам, сказано, что текст спектакля "состоит из компиляции исторических материалов, диалогов, созданных на основе архивных документов". Автором пьесы назван творческий коллектив театра. Таким образом, указано в документе, "литературное произведение Акунина в спектакле не используется", и театр прекращает выплаты гонораров писателю по ранее заключённому контракту. Впрочем, Акунин уточнил, что не получал выплат и раньше.

Премьера спектакля "Один восемь восемь один" на сцене Александринского театра состоялась в сентябре 2022 года. Это историческая драма об окончании правления Александра Второго и восхождении на престол Александра Третьего в Российской империи в 1881 году.

Уже в октябре фамилия Акунина как автора пьесы исчезла с афиш и из рекламных материалов постановки. Автором спектакля указан его режиссёр-постановщик Валерий Фокин. В середине января этого года очередные показы "Один восемь восемь один" в Александринском театре были отменены без указания причин.