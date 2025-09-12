Писателя Тополя и журналистку Бороган внесли в реестр "иноагентов"

Министерство юстиции России в пятницу внесло в реестр так называемых "иноагентов" четырёх человек, а также проект "Обманутый россиянин".

"Иноагентами" признаны журналистка Ирина Бороган, писатель и кинорежиссёр Эдуард Тополь, левая активистка из Костромы Ирина Шумилова, блогер Сергей Куропов.

Никто из признанных 12 сентября "иноагентами" сейчас не живёт в России. Все они выступают против войны и в поддержку Украины.

Ирина Бороган - журналист-расследователь, замредактора портала Agentura.ru, супруга и соавтор журналиста Андрея Солдатова, автор расследований о российских спецслужбах и окружении Владимира Путина.

Эдуарду Тополю сейчас 87 лет, он живёт в Израиле. Как киносценарист он стал известен ещё в СССР, впоследствии эмигрировал в США. Автор политических триллеров и детективов, снял два фильма. Публиковался на Радио Свобода.

Ирина Шумилова, активистка "Левого блока", которую преследовали за участие в акциях протеста, покинула Россию после вторжения в Украину в 2022 году.

Сергей Куропов - уроженец Москвы, журналист, эмигрировал из России после 2014 года, живёт в Канаде.

"Обманутый россиянин" - оппозиционный российским властям ютьюб-канал с более чем 1,8 миллионами подписчиков.