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Писателя Виктора Шендеровича не пустили в Грузию

Виктор Шендерович

Писателя и публициста Виктора Шендеровича не пустили в Грузию, где 2 июня он должен был выступить в Тбилиси, а 4 июня - в Батуми.

О том, что в страну его не пустили, в четверг сообщил блогер Николай Левшиц со ссылкой на организаторов концерта Шендеровича в Батуми.

По словам Левшица, Шендеровича развернули на пограничном контроле в аэропорту и посадили на рейс в Израиль, откуда он прилетел. По какой причине писателя не пустили в Грузию, не уточняется. Сам писатель пока не комментировал произошедшее.

Николай Левшиц отметил, что в последний раз Виктор Шендерович был в Грузии несколько месяцев назад.

  • В прошлом месяце сообщалось, что выступление Шендеровича без предупреждения отменил Университетский колледж Лондона 19 мая. Ранее, 11 мая, проукраинские активисты пришли к зданию в Вильнюсе, где у писателя проходило выступление. Когда Виктор Шендерович вышел к ним, чтобы поговорить, его облили кетчупом. Активисты напомнили писателю про фразу "наши мальчики" применительно к российским военным, произнесённую в эфире "Эха Москвы". Сам Шендерович подчёркивал, что цитировал высказывание другого человека.
  • В конце апреля писатель был добавлен в украинскую базу "Миротворец". Перед этим блогер Аркадий Бабченко обвинил Виктора Шендеровича в соцсетях в недостаточной поддержке Украины.
  • Виктор Шендерович - член Антивоенного комитета России. С самого начала войны России против Украины писатель придерживается антивоенной позиции и резко критикует действия Кремля.

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