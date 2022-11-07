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ООН опасается нарушений прав человека в Twitter под руководством Маска

Илон Маск

Права человека должны занимать центральное место в управлении Twitter. Об этом глава комитета ООН по правам человека Фолькер Тюрк написал в открытом письме новому владельцу платформы микроблогов Илону Маску.

Письмо направлено вскоре после увольнения Маском всей команды, отвечавшей в соцсети за соблюдение прав человека. Тюрк назвал это решение "необнадёживающим началом".

"Я призываю вас сделать так, чтобы права человека занимали центральное место в управлении Twitter под вашим руководством", — написал глава комитета.

Би-би-си обращает внимание, что публичная критика ООН — необычная практика. Обычно организация обращается к представителям бизнеса конфиденциально, а в случае серьёзных нарушений привлекает правительства страны, где компания зарегистрирована.

Илон Маск купил Twitter за 44 миллиарда долларов в октябре. После покупки миллиардер сократил почти 3700 человек – примерно половину штата. Агентство Bloomberg ранее сообщало, что часть персонала уволили по электронной почте. Многие узнали, что лишились работы после отключения доступа к корпоративным системам.

В воскресенье Bloomberg сообщил, что руководство Twitter попросило часть уволенных сотрудников вернуться. Менеджмент признал, что некоторые сокращения были ошибочными, но о точном их числе не сообщается.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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