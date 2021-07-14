Племянник Путина решил пойти на выборы в Госдуму

Двоюродный племянник президента Владимира Путина предприниматель Роман Путин подал документы для выдвижения кандидатом в депутаты Госдумы. Об этом сообщил его помощник Максим Каменев. Роман Путин пойдет на выборы в качестве самовыдвиженца, добавил он в беседе с "Интерфаксом".

В декабре прошлого года Роман Путин учредил политическую партию "Россия без коррупции" и был избран её председателем.



До этого Роман Путин возглавлял партию "Народ против коррупции", созданную в 2013 году. Однако осенью прошлого года Верховный суд России ликвидировал её, поскольку она не смогла обеспечить участие в выборах как минимум в 10% регионов.

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