Племянник Путина решил пойти на выборы в Госдуму

Двоюродный племянник президента Владимира Путина предприниматель Роман Путин подал документы для выдвижения кандидатом в депутаты Госдумы. Об этом сообщил его помощник Максим Каменев. Роман Путин пойдет на выборы в качестве самовыдвиженца, добавил он в беседе с "Интерфаксом".
В декабре прошлого года Роман Путин учредил политическую партию "Россия без коррупции" и был избран её председателем.
До этого Роман Путин возглавлял партию "Народ против коррупции", созданную в 2013 году. Однако осенью прошлого года Верховный суд России ликвидировал её, поскольку она не смогла обеспечить участие в выборах как минимум в 10% регионов.
- Роман Путин – бывший оперативник ФСБ, сын двоюродного брата президента Игоря Путина, который входил в советы директоров четырёх банков, у каждого из которых были отозваны лицензии. В 2017 году СМИ сообщали о незаконном выводе из России через один из этих банков - Русский земельный банк 350 миллиардов рублей.
- В 2012 году Роман Путин был назначен советником губернатора Новосибирской области на общественных началах. Но уже в 2013 году тогдашний губернатор области Василий Юрченко уволил его с этого поста. Роман Путин заявил, что его увольнение – месть за разнос, якобы устроенный Юрченко президентом.
- В 2014 году Роман Путин основал в Лондоне компанию Putin Consulting Ltd, однако вскоре компания сменила название и переехала в Россию. Кроме того, он возглавляет компанию "Звезда Ойл", которая производит нефтепродукты, а также является владельцем компаний по оптовой торговле топливом "Арбат Нефтегаз" .
- С 2013 года он возглавляет попечительский совет Федерации тхэквондо России.
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