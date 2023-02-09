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Пригожин утверждает, что вербовка заключенных на войну прекращена

Евгений Пригожин на кладбище во время похорон бойца "ЧВК Вагнера", погибшего на войне в Украине

Создатель и спонсор "ЧВК Вагнера", бизнесмен Евгений Пригожин утверждает, что частная военная компания остановила вербовку заключенных в российских колониях для участия в войне в Украине. Утром в четверг заявление Пригожина опубликовала его пресс-служба.

Заявление оформлено как ответ на запрос журналистов издания Live24. По их словам, в редакцию обращается большое количество заключенных, которые пишут, что уже больше месяца набор из исправительных учреждений в "ЧВК "Вагнера" не ведётся. "Так ли это?" – спрашивают журналисты.

"Да, действительно, это так, - ответил Пригожин, - набор заключенных в ЧВК "Вагнер" полностью прекращен. Перед теми, кто у нас сейчас работает, все обязательства выполняются", - добавил он. Причину, почему ЧВК перестала вербовать заключенных, Пригожин не назвал.

С весны 2022 года в СМИ стала появляться информация о том, что "ЧВК Вагнера" вербует заключенных в российских колониях для участия в войне с Украиной в обмен на помилование.

Сколько человек было завербовано на войну из российских колоний, достоверно неизвестно. ФСИН сообщала о сокращении числа заключённых в прошлом году почти на 30 тысяч человек.

Глава фонда "Русь сидящая" Ольга Романова говорила в январе, что "ЧВК Вагнера" могла привлечь до 50 тысяч заключенных. Романова утверждала, что на фронте остались около 10 тысяч человек, а остальные погибли, получили ранения, пропали без вести, дезертировали или попали в плен.

"Медиазона" сообшала, что в конце 2022 года сотрудники "ЧВК Вагнера" стали по второму разу обходить колонии, в которых уже вербовали заключенных, но в этот раз желающих отправиться на войну оказалось в несколько раз меньше. Сама вербовка велась в менее торжественной обстановке, а Пригожин больше не прилетал туда на вертолёте.

Как сообщили "Агентству" юрист Яна Гельмель и бывший член пермской краевой Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Оксана Асауленко, в последнее время заключенным в российских колониях угрожают новыми уголовными делами за отказ ехать на войну в Украину в рядах "ЧВК Вагнера".

В начале февраля Романова сообщила, что в российских колониях продолжают вербовать заключенных для участия в войне, но люди, которые вели набор, говорили, что представляют министерство обороны России, а не "ЧВК Вагнера".

  • "ЧВК Вагнера" – неофициальное российское вооружённое подразделение, которое не относится к Минобороны России или другим государственным структурам. Бойцы "ЧВК Вагнера" участвуют в наземных операциях в Сирии, Африке и в войне с Украиной. Наёмников подозревают в совершении многочисленных военных преступлений.
  • Как правило, в сводках Минобороны ЧВК фигурирует как отряды неких добровольцев. Известно, что "ЧВК Вагнера" играет важную, а по словам Пригожина – главную роль в штурме города Бахмут, где идут одни из самых ожесточённых боёв с начала войны.

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