По делу об отравлении алкоголем в Ленобласти задержаны 8 человек

По делу о массовом отравлении суррогатным алкоголем в селе Гостицы Сланцевского района Ленинградской области задержаны уже 8 подозреваемых. Согласно последним данным, от отравления умерли не менее 24 человек.

"Фонтанка" сообщает, что в результате проведенных обысков изъято более тысячи литров нелегального алкоголя. Прокуратура Ленобласти устанавливает источник поступления некачественного спирта в регион. Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности.

Как выяснила "Фонтанка", первый задержанный по этому делу, 79-летний житель села Гостицы уже привлекался к ответственности за продажу суррогатного алкоголя. Пять лет назад он продал поллитра самодельного спиртного за 100 рублей. Экспертиза установила, что это была "водно-спиртовая смесь, изготовленная на основе этилового спирта". Продавец был оштрафован на 2 тысячи рублей.

Свою нынешнюю "продукцию" он отпускал по 150 рублей за бутылку (при официальной цене в 349 рублей). По имеющимся снимкам можно предположить, что спиртное смешивалось прямо в доме и там же разливалось в ранее опорожненные бутылки из-под водки и виски.

Среди задержанных по делу об отравлении - 60-летняя сотрудница детского сада. У неё дома оперативники нашли десятки пластиковых канистр с "прозрачной жидкостью". У ещё одного подозреваемого ёмкости с нелегальной алкогольной продукцией были найдены в гараже.

Издание 47News сообщает о возбуждении уголовного дела о массовом отравлении суррогатным алкоголем и в Волосовском районе Ленинградской области. По данным следствия, с 10 по 17 сентября от отравления там умерли 6 человек. В преступлении подозревается 63-летний житель Волосово, который уже задержан. У него дома обнаружены шесть канистр с характерным запахом алкоголя. Среди погибших - жена подозреваемого.



