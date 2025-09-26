В Ленинградской области - массовое отравление суррогатным алкоголем

В Сланцевском районе Ленинградской области зафиксировано массовое отравление суррогатным алкоголем, есть жертвы. Об этом в пятницу сообщили российские СМИ.

Государственное агентство ТАСС первоначально сообщило о семи умерших. Издание "База" со ссылкой на свои источники написало о 12 погибших. Впоследствии ТАСС со ссылкой на местные власти сообщило, что в течение сентября в районе зафиксировали 19 смертей после употребления алкоголя.

Сообщается, что все погибшие приобретали "спиротосодержащую жидкость" в деревне Гостицы Сланцевского района. Сообщается о задержании местного жителя, подозреваемого в продаже жидкости. Другие подробности пока не известны.

В последние годы в России произошло несколько случаев массового отравления людей суррогатным алкоголем. Как правило, причиной стало добавление в напитки метилового спирта. На днях был вынесен приговор по делу об отравлении напитком "Мистер Сидр" в июне 2023 года, тогда в Самарской области погибли 50 человек. Больше всего жертв - 76 - было в результате отравления концентратом "Боярышник" в Иркутской области в 2016 году.



