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По делу об убийстве британского депутата арестован выходец из Сомали

По делу об убийстве депутата британского парламента сэра Дэвида Эммеса был арестован выходец из Сомали, британский подданный Али Харби Али, отец которого ранее работал советником главы сомалийского правительства.

Об этом в воскресенье сообщает "Би-би-си" со ссылкой на британский кабинет.

Али содержится под стражей в рамках мер по противодействию терроризму. Предварительно, до пятницы будет вестись его допрос.

Как отмечается, некоторое время назад власти в Великобритании привлекли Али к участию в программе по противодействию экстремизму и радикализации жителей, но интереса для спецслужб он не представлял. 15 октября, в день убийства сэра Эммеса в Эссексе, полиция заявила, что предварительные выводы следствия указывают на связь с радикальными исламистами как на потенциальный мотив преступления.

Али Харби Али содержится под арестом в Лондоне. Ранее о подозреваемом в убийстве сообщалось только, что ему 25 лет.

Его отец Харби Али Куллан уже имел беседу с полицейскими, которые изъяли его телефон.

Также в публикации "Би-би-си" говорится, что в субботу полиция провела обыски в Лондоне по трём адресам. До этого следствие заявляло, что помимо Али больше никого не разыскивает.

Нападение на 69-летнего парламентария Дэвида Эммеса было совершено в церкви города Ли-он-Си, на встрече с избирателями. Нападавший нанёс политику множественные ножевые ранения, от которых тот скончался на месте, несмотря на попытки врачей спасти его жизнь.

Эммес был членом Консервативной партии и заседал в парламенте с 1983 года. Он второй убитый британский законодатель за последние 5 лет. В июне 2016 года также на встрече с избирателями было совершено нападение на представительницу Лейбористской партии Джо Кокс.

Ситуация усилила общественные опасения по поводу безопасности депутатов, многие из которых периодически проводят открытые мероприятия в своих избирательных округах.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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