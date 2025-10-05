По делу против бизнесмена Сулейманова провели более 40 обысков

Сотрудники правоохранительных органов провели более 40 обысков в Москве, Подмосковье и Дагестане по делу против бизнесмена Ибрагима Сулейманова. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники. По каким именно адресам прошли обыски, не сообщается.

О задержании Сулейманова стало известно 3 октября. Его обвиняют в организации двух убийств и покушения на убийство, сейчас он находится в СИЗО.

По версии следствия, дагестанский бизнесмен может быть причастен к заказному убийству лидера профсоюза "Внуковский авиалиний" Геннадия Борисова, пишет "Коммерсантъ". В 1999 году на него напали с ножом в подъезде собственного дома. До этого Борисов организовал несколько акций протеста из-за невыплаты зарплаты – "Внуковские авиалинии" тогда принадлежали Сулейманову и бизнесменам Татевосу Суринову и Сулейману Керимову, сообщает издание "Агентство". Последний – также уроженец Дагестана, который сейчас является членом Совета Федерации РФ.

Кроме того, Сулейманову вменяют организацию заказного убийства руководителя федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству Георгия Таля в 2004 году, а также огранизацию покушения на адвоката Илью Перегудова в 2001 году. Все обвинения арестованный отрицает, заявил его адвокат Георгий Абшилава. Уголовное дело Сулейманов назвал "дымовой завесой".

По заявлению адвоката, у Сулейманова сердечная недостаточность, он перенес кому, а в его сердце установлен стент. Суд этот довод не принял. Решение об аресте сторона защиты намерена оспорить.