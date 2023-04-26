"По канонам нацистской пропаганды". Блогеры о клипе Шамана

Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman, стал героем ожесточенных споров в соцсетях: многим комментаторам кажется, что в недавно выпущенном клипе на песню "Мы" он копирует немецкого юношу с нацистской повязкой из фильма "Кабаре".

Илья Бер

Клип выложен на YouTube в день рождения Гитлера

Слушайте, неужели это случайность?

Мне кажется, что это какой-то троллинг 80 уровня. Только не ясно, с чьей стороны - самого Шамана (маловероятно, он вроде тупой), или режиссёра его нового клипа?

Посмотрите на первые кадры. Это же абсолютный косплей арийского мальчика, поющего "Tomorrow belongs to me" из фильма "Кабаре".

Тут всё - образ, причёска, поворот головы и ракурс съемки, повязка в цветах флага. Ну, и вишенка. Клип выложен на YouTube вчера, 20 апреля, в день рождения Гитлера.

Николай Митрохин

Просто новый Шаман с клипом "Мы": солярная символика (вербально), гитлерюгендовская причёска, протестантский крест, чёрная кожа, нарукавная повязка в цвета флага и дети без родителей, оставшиеся во власти здоровых мужиков. И всё вместе это - "наше будущее".

Константин Шолмов

И вовсе певец Шаман не гитлерюгенд. У него пробор на другую сторону.

Александр Манаев

Четвёртый рейх уже наступил

Чёрные ботинки, бритые виски, арийская блондинистая чёлочка, кожаная куртка, повязка на рукаве (не со свастикой, и на том спасибо), "с нами бог" в припеве (надпись на пряжках солдат Вермахта во второй мировой войне). Владимир Владимирович, а вы точно туда ведёте Россию? Неужели никто из ватных патриотов, ударенных пыльным имперским мешком по голове, не видят, кого косплеит государственная идеология?

Фарида Курбангалеева

Чтобы никто не сомневался: Четвёртый рейх уже наступил. Просто в этот раз вместо баварской пивнушки будут золотые купола.

Дмитрий Фронт

Не надо строить никаких догадок. Все давно ясно и понятно. Ребята вам и так и эдак намекают, уже напрямую в лоб знаки подают, а вы еще в сомнениях..

Максим Юдин

Думается мне, что мысль "валить" из России должна быть вполне естественной даже не потому, что повестки на фронт будут появляться на Госуслугах, и этим сразу блокировать выезд из страны, а потому что певец Шаман выпустил очередной клип "Мы", снятый по всем канонам немецкой нацистской пропаганды 1930-40х под эгидой Лени Рифеншталь!

В какое удивительное время живëм!

Клип возмутил даже некоторых "Z-патриотов".

Сергей Мардан

Началось в деревне утро...

Все как мы любим. Блондинчик с челочкой и бритыми висками, тяжелые ботинки, повязка на рукаве (хорошо, что не черно-бело-красная), и узнаваемый Gott mit uns в припеве.

За такого "лебедева-кумача" товарищ Сталин расстрелял бы всех причастных. И правильно бы сделал.

Депутат Олег Матвейчев и вовсе уверен, что за его созданием и кампанией по раскрутке стоит оппозиция, а конкретно - Марат Гельман.

Олег Матвейчев

Леваки, либералы и национал-предатели, вся эта пятая колонна, - продолжает раскручивать своего троянского коня - певца Шамана с его новым клипом, на 100% скосплеинным из песни «Будущее принадлежит мне» из фильма «Кабаре».

Шаман даже свои шаманские дреды сбрил и покрасил волосы (он-то сам не блондин, как ошибочно считает уважаемый Егор Холмогоров) - чтоб точно никто не сомневался, что он именно ту песню и того исполнителя копирует. Да, собственно, в обеих песнях и текстовое совпадение есть, не говоря уж про то, что шаманская рука в его ролике на Красной площади лишь немного недотягивает до правильного угла римского салюта по германской традиции. Но для совсем уж тупых, которые не видят очевидного, настоящий автор этого ролика и тайный спонсор и продюсер певца Шамана - Марат Гельман даже снял свой ролик, где прямым текстом сообщил: да, это так, мы имели в виду именно это.

Шаман говорит всем, что Путин - это Гитлер

Забавно, что в случае с предыдущим проектом того же Марата Гельмана - группой «Пусси Райт», - он делал то же самое - объяснял, что он имел в виду. Хотя и там всё было очевидно. Но это больше характеризует самого Гельмана, он сильно сомневается в доходчивости своих пиаровских идей, хотя они у него примитивны и просты. Скорее всего это означает, что он всё-таки не сам их придумывает, а кто-то их ему надиктовывает.

В чём посыл этого действа? Он очевиден: выпуская этот ролик в день рождения Гитлера, но исполняя его на Красной площади, - Шаман говорит всем, что Путин - это Гитлер. А поскольку всё это происходит ещё и в преддверии 9 мая, а Гельман ненавидит весь русский народ, а не только Путина, - песня Шамана сообщает всему русскому народу, что мы должны проиграть в войне и погибнуть - как и исполнитель той песни, которую они с Шаманом скосплеили.

Другие "патриоты" так же яростно защищают Шамана.

Егор Холмогоров

Основные претензии - блондин и повязка на рукаве. Значит Гитлер.

То что повязка - это наш российский национальный и государственный флаг, а значительная часть жителей нашей страны и в самом деле голубоглазые блондины (ничего что мы тут стоим? Или нам убиться теперь, чтобы не быть похожими на Гитлера? (хотя эээ...) ) - неважно.

Или нам убиться теперь, чтобы не быть похожими на Гитлера?

Бей своих, чтобы хохлы хохотали.

Дяденьки, блондинистые, брюнетистые и лысые! Хватит играть в игру "бей своих". Это не русская народная игра. Вас обманули.

Лучше ударьте по украинскому плацдарму на левобережье Днепра.

Или, если вы мирные люди и воевать можете только на информационном фронте, ударьте хоть по Википедии с её статьей "Рашизм".

А от Шамана отстаньте.

Патриотам, зачем-то вписывающимся в этот травдвиж: как говорят на дальнем западе Российской Империи: Shame on you!

Михаил Шахназаров

Господа! То есть, все эти годы вас устраивал наркошник Моргенштерн с числом зверя на лбу и дегенеративными текстами о наркоте, тёлках, алкашке и суициде? Вас не смущал поршково-кислотный Оксимирон, которого вы сравнивали с Бродским (слава Богу не с Есениным). Вас не раздражает Киркоров, который своим шоу даст фору любому содомитскому шапито. Стало быть не зря 30 лет промывали, внушая, что нет никакого МЫ, а русским быть стыдно. Зато в проходке Шамана по Красной площади вы увидели явный отсыл к фашизму. Правда, увидели по щелчку. И ведь логика странная. Косуха, шеврон, берцы... Так в данные гардеробы практически все байкеры и металлюги облачены. Их тоже клеймить будете? А Гудкова за клип «Я узкий» тоже обструкции подвергнете? Клип ведь милый, «смешной» и совсем не русофобский. Как и все наши оппоненты.

Умеренно провластные блогеры называют творчество Шамана недостойным внимания.

Юрий Баранчик

В плане музыки - это, конечно, полный шлак и отстой. Песня-однодневка, о которой через два-три месяца все забудут, тут и обсуждать нечего.

в этом клипе у артиста стилистика садо-мазо

В плане повязки и вообще одежды. Необходимо понимать, что у артиста есть сценический образ. Да, можно сказать, что в этом клипе у артиста стилистика садо-мазо, в которой исторически много взято от эсесовской. И с этим тоже спорить не приходится. Это не очень вяжется с повязкой с триколором, которая да, имеет место быть на сотрудниках ФСО. Все это вместе, конечно, свидетельство дурного вкуса.

Но кто это делает? Сам Шаман что-ли? Этот "певец"? Нет, конечно, у него есть команда, всякие менеджеры, дизайнеры, помощники дизайнеров и советники, которые, "типа", чотко секут фишку, что модно, а что отстой. И вот где-то там было принято решение, что вот это вот, это круто. Это то, что зайдет пиплу.

Не зашло. Не схавали. И если тут можно высказать претензии к Шаману, то только в том смысле, что у него неквалифицированная команда, которая не понимает, что можно делать, а что нельзя. Ну, а про музыку здесь вообще речи нет - это не музыка.

Анатолий Несмиян

На самом деле никакого вреда или пользы от этого певца нет. Он обычный ремесленник, а потому создавать смыслы не может. Никакие - ни позитивные, ни негативные. Смысл - это удел искусства, коего в его творчестве ровно ноль. Здесь я не пытаюсь ни унизить, ни оскорбить, в данном случае я просто констатирую.

Это как пропаганда - она не делает людей тупыми, она рассчитана на тупых

Что значит ноль смысла? То, что у него есть аудитория, которая конечна и которая не прирастает. Он и вообще все те, кто не способен на создание смыслов, не создают аудиторию, они пользуются уже готовой. Это как пропаганда - она не делает людей тупыми, она рассчитана на тупых. Это касается любой пропаганды любой направленности. Иногда ради интереса я захожу на либеральные ресурсы - по степени невменяемости, упоротости и кретинизма немалая часть посетителей таких ресурсов один-в-один аудитория «Воскресных вечеров» Просто они про другое, а уровень нетерпимости, ненависти и животной злобы - не отличишь.

С тем, что Шаман бездарен, а клипы его сделаны плохо, согласны и многие комментаторы из противоположного лагеря.

Виктория Гладковская

Какая мерзость новый клип певца ртом шамана. Бездарная, но дорогостоящая. Идеальная матрица того, как идею русской соборности и самодостаточности превратить в её антипод, используя эстетику мрачной антиутопии и нацизма. Вспоминается Кинчев и его "Тоталитарный рэп". Не хочу даже постить у себя его для привлечения внимания, просто сатанинская мерзость по символике он.

И вообще после таких клипов вопрос о двух Россиях, параллельно движущихся в новом историческом пространстве, встаёт в полный рост.

Лео Збанке

Весь интернет обсуждает схожесть образа Шамана с мальчиком -нацистом из фильма Кабаре в его новом клипе. А я бы вот обсудил на сколько бестолковая песня и бездарный клип.

Видимо, волной мобилизации смыло последних креативщиков из Москвы

Идея: мы великие, никогда не будем стоять на коленях бла, бла, бла.

Художественное решение: однокадровый клип, где Шаман ходит по Красной площади. Вдалеке виднеются какие-то люди, то ли туристы, то ли поклонники.

Никакого смысла в его движениях нет. Никакой символики кроме нашивки триколора на руке и традиционного креста на шее. Слова плоские. Композиция кадра временами хромает.

Вы сейчас в комментариях напишете, что и для такого« шедевра» найдется зритель, но с профессиональной точки зрения это ОЧЕНЬ ПЛОХО. Видимо волной мобилизации смыло последних креативщиков из Москвы. Дешевый клип про имперские замашки России. Империя, одна сплошная потемкинская деревня. Может в этом смысл Хм…

Множество комментариев посвящены теме нацистской эстетики в российской культуре: многие считают, что в ее нынешней популярности виноваты советские фильмы и сериалы.

Екатерина Кузнецова

А что все так вдруг удивились явно фашисткой эстетике нового клипа российского Z-певца Шамана? Как будто до того незаметно было куда все идет?

Расскажу историю уже пятнадцатилетней давности.

Одна моя знакомая художница иллюстрировала книгу патриотического содержания для детей. Про Вторую мировую войну - именно тогда в издательства сверху спустили первые разнарядки на подобные издания. И там должна была быть иллюстрация с поднятием советского флага над Рейхстагом.

Художница добросовестно исследовала этот момент и на обсуждении с автором книги и издательством сказала что по официальной версии водружали флаг русский и грузин, а по неофициальной казах. И тут автор книги говорит: "Нет, это не годится, на иллюстрации должен быть такой светловолосый, с голубыми глазами, североевропейскими чертами лица..." "В общем, арийский тип" - говорит моя подруга, думая что пошутила. А он так радостно : "Да, вот именно!"

Павел Шехтман

Раньше, когда я видел то солдат Вермахта на плакатах в роли дедов-воевал, то лишь слегка перефразированные цитаты из Гитлера и Ко в речах топ-политиков и пр., я думал что это все откровенный стеб детей Пелевина, в среде которых считается западло исполнять "идеологические" заказы на полном серьезе - что я им, идиот что ли? - и они в своем кругу хвастаются и ухохатываются.

Теперь думаю что есть и еще кое-что.

Образцы поведения советский человек брал из кино

Вспоминаются мемуары какого-то раннего диссидента, сидевшего еще в 60-х в политической тюрьме, во Владимирском централе, что ли. Говорит надзиратели вели себя как карикатурные гестаповцы из советских фильмов. Сначала это их удивляло, а потом они догадались: образцы поведения советский человек брал из кино, советский кинематограф не предоставлял ему образа положительного тюремщика, и в результате они стали подражать тем что были.

Эти понимают задачу - разработать фашистскую идеологию и эстетику, и берут за образец то что есть.

Алина Витухновская

Эстетика Шамана - это этакое провинциальное нацбольство. Впрочем, оно все провинциальное. Все эти лимонки, Гинтовты, Лебедевы-Фронтовы, дерматиновые косухи, вымученная сексуальность (опять модерна), ночной портье на минималках.

Лобызать фашистскую эстетику - собственно, было попыткой обрести гламурность. Но гламур и отменил, и заменил ее. Поэтому все быстро превратилось в чистую девиантность.

Наталья Маршалкович

Но и началось, кстати, это в СССР. Достаточно посмотреть любимый фильм Путина "Щит и меч" про русского разведчика. Восхищение стильными мужчинам в черной форме прям сочится с экрана. Так что скрепы & традиции, чё

Второй клип Шамана на ту же песню многим показался ничем не лучше первого.

Корпускула

Я смотрю, что многие не видели клипов Шамана и тиражируют картинки из телеграма. А клипов с этой песней два, и наиболее впечатляющий не тот, где Шаман идет по Красной площади, а второй - где дети в черном с застывшими лицами маршируют строем в подвальные лаборатории Сколково собирать роботов, которые заменят старых человеков. Светлая мечта братьев Стругацких сбылась.

Илья Шепелин

Неплохо Шаман отшлепал путинскую Россию!

Неплохо Шаман отшлепал путинскую Россию! Поет про государство песни, посвященные романам-антиутопиям про тоталитарные общества

Игорь Димитриев

Первая ассоциация, конечно, это одноименное произведение Замятина. Это роман-антиутопия о тоталитарном обществе будущего написанный в 1920 году, повлиявший на Хаксли, Оруэлла, Воннегута и Набокова, угодные писали свои антиутопии. По нему в России снимали фильм. Должен был выйти в 2021 году, но говорят отложили из-за коронавируса. Видимо, сильно много ассоциаций вызывает. Обещали в 2022 году выдать, но тоже отложили. Остаётся только догадываться почему.

Александр Пиперский

Не выдержал информационного потока и посмотрел оба клипа Шамана на песню «Мы». В сколковском клипе певец на 2 года младше меня показывает 10–12 летних детей и восклицает «Моё поколение!». Это хорошо знакомое мне чувство: читая лекции старшим школьникам, я постоянно заявляю «Наше с вами поколение говорит так-то, а старшее поколение так-то». В последний раз на словах про наше с вами поколение в голос рассмеялась вся аудитория на 150 человек, после чего я твёрдо решил так больше не делать — а вот у Шамана обратной связи, похоже, не было...

Как и в любом сетевом споре, не обошлось без конспирологии: есть версия, что с помощью певца Шамана общественность отвлекают от шамана Габышева.

Кирилл Эрлихман

В сентябре 2019 г. политтехнолог Виталий Шкляров высказал мнение, что Габышев вполне может оказаться для Кремля «опаснее многотысячных протестных митингов в Москве». Он провёл аналогию с «Соляным походом» — мирным, но массовым протестом против британского колониализма сторонников Махатмы Ганди в Индии, который, по мнению Шклярова, «сломал хребет британскому колониальному верблюду».

Сам певец Ярослав Дронов, под сценическим псевдонимом Shaman начал выступать только с 2020 г., хотя по данным в сети его карьера развивается с 2013 г. По его словам, псевдоним ему дали поклонники, которые так называли исполнителя в комментариях.

Цифровая дистрибуция песен музыканта на стриминга начинается как раз с 2020 года. Более ранние песни он выпускать не планирует. (Что не так?!).

Оседлав патриотический жанр, к 2022 г. для определенной части населения он стал «певцом спецоперации» и певцом войны для всех остальных.

К 2023 г. певец стал использовать образ русского нациста, скопипащенный с оригиналов времени гитлеровской Германии.,

Алгоритмы поисковых систем учитывают популярность и предоставляют данные о певце Shaman в первых результатах выдачи по исходному запросу по слову «шаман».

Художник Николай Копейкин решил в связи с этим напомнить публике, кто в России настоящий шаман.

Но, в отличие от Габышева, за Дроновым никто никуда не идет, отмечают в комментариях.

Илья Будрайтскис

А мне кажется, что последний клип Шамана ясно диагностирует главную проблему новейшего российского фашизма: на первом плане мы видим широко шагающего фюрера с нарукавной повязкой, но за ним, вместо коллективного «мы» в виде колонн штурмовиков - пустотная Красная площадь, где по краям мечутся узнаваемые фигуры насмерть запуганных москвичей, на лицах которых написан один и тот же немой вопрос «должен ли я вызывать ментов или это все сами менты и устраивают?»