"Девушка созрела". Соцсети об объявлении Земфиры иноагентом

Объявление новых "иноагентов" по пятницам давно стало привычным и обычно не привлекает много внимания. Но в прошедшую пятницу Минюсту России удалось сделать из этого рутинного мероприятия настоящее яркое событие. В очередной список "иностранных агентов" – кроме блогеров, журналистов и политологов – вошла одна из крупнейших современных российских рок-звезд.

Екатерина Шульман

А вот сегодня звездный список, Минюст уж расстарался.

Земфира, Сергей Шпилькин, Аббас Галлямов, Дмитрий Гудков, Анна Ривина. Качество аргументации не сильно изменилось за последние две недели - открыто выступала (нет бы закрыто), распространял для неограниченного круга, участвовал в качестве эксперта, противоречит государственной политике, высказывался против, получал поддержку, - но добавилась инкриминирующая надпись "проживает за пределами Российской Федерации". Ривина, Шпилькин и Земфира, по сведениям Минюста, за пределами счастливой Российской Федерации не проживают. Нуну.

"З.Т. Рамазанова открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах с призывами против специальной военной операции, получала поддержку от иностранных источников.

Д.Г. Гудков призывал к предоставлению вооружения Украине, введению мер ограничительного характера в отношении Российской Федерации, участвовал в качестве эксперта и респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами. Д.Г. Гудков проживает за пределами Российской Федерации.

А.Р. Галлямов распространял для неограниченного круга лиц материалы, созданные иностранными агентами, высказывался против специальной военной операции на Украине, участвовал в качестве эксперта и респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами. Проживает за пределами Российской Федерации.

Т.В. Намазбаева распространяла для неограниченного круга лиц материалы, созданные иностранными агентами, пропагандировала ЛГБТ-отношения, что противоречит государственной политике по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, а также конституционным приоритетам в области защиты семьи, материнства и детства. Призывала к нарушению законодательства Российской Федерации. Проживает за пределами Российской Федерации.

С.С. Асланян высказывался против специальной военной операции на Украине, распространял недостоверную информацию о деятельности органов государственной власти. С.С. Асланян проживает за пределами Российской Федерации.

С.А. Шпилькин получал поддержку от иностранных источников, распространял недостоверную информацию о деятельности органов государственной власти, предпринимал попытки дискредитировать избирательную систему Российской Федерации, принимал участие в создании материалов и сообщений иностранных агентов.

А.В. Ривина распространяла недостоверную информацию о деятельности органов государственной власти, негативную информацию о деятельности Министерства обороны Российской Федерации, высказывалась против специальной военной операции на Украине, участвовала в качестве эксперта и респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами. А.В. Ривина является основателем и руководителем юридического лица, включенного в реестр иностранных агентов, получала поддержку от иностранных источников, распространяла для неограниченного круга лиц материалы, созданные иностранными агентами.

А.Н. Казанцева пропагандировала ЛГБТ-отношения, что противоречит государственной политике по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, а также конституционным приоритетам в области защиты семьи, материнства и детства, получала поддержку от иностранных источников. А.Н. Казанцева принимала участие в сборе средств в поддержку недружественной страны – Украины, проживает за пределами Российской Федерации".

Эльвира Вихарева

Логика с иноагентами у них железная.

Сначала – деятели культуры. На этот раз – Земфира.

Потом – политики: Дмитрий Гудков.

Громкие блогеры: Аббас Галлямов

Любимая мозоль ЛГБТ и феминизм: блогер Саша Казанцева.и Анна Ривина из «Насилию.нет» (давно уже да).

Наблюдатели за выборами: Сергей Шпилькин.

Ну и региональная заказуха: приморская активистка Татьяна Намазбаева.

Видите, все просто.

И уже совсем не страшно.

Пофиг на них.

Ася Казанцева

Происходит перепись людей, которые не умеют читать!

Я не Александра. Я Анастасия. Александра это Саша. Она секс-просветительница и ЛГБТ-активистка. Это не я.

Сорян.

Вадим Демидов

Уже стало клише, что иноагентами объявляют лучших, но в этом случае это действительно так - Земфира в песенном сегменте лучшая.

Я щас затяну свою любимую тему, но тут без нее не обойтись. В русскоязычном роке (в англоязычном, наверное, тоже такое есть, но я не изучал) существует громадная проблема перехода от т.н. подростковости к взрослому статусу.

Как правило, подростковые вещи у рокеров получаются вполне неплохо: секс, наркотики, отжиг… Но ближе к 45-ти эти темы становятся немножко менее актуальными, и возникают траблы – о чем петь?.. О детях, о семье, о служении отечеству? о принятии православия, скажем?

Но фигня в том, что повзрослевшему рокеру о взрослых вещах еще надо научиться петь. Меняешь лексику – выходит как-то стерильно, скучно. Если раньше можно было спрятаться за молодежным цинизмом-нигилизмом и вообще за бьющим вулканом гормона, то под полтос уже гормональный спад, хочется покоя, тепла, дома, но будет ли интересно слушателю, если об этом петь со сцены?

В русском роке полно примеров, когда музыканты переходят от тем подростковых к типа взрослым (что соответствует его собственному возрасту), но, к сожалению, молодежные песни у них получались яркими и остроумными, а взрослые – неяркие и неостроумные. И вот Земфира, пожалуй, единственный пример сонграйтера, песни которого плавно росли вместе автором. Мы знаем «Привет, ромашки» тинейджерской Земфиры, знаем «Мачо» переходного периода, и знаем артовую Земфиру времени «Жить в твоей голове» (тут она, видим, вдохновлялась «Сигур Росом»), и не так давно узнали Земфиру периода «Мяса». Все эти периоды в ее песенной жизни протекали естественно. Прямо поучиться можно.

Михаил Тимонов

ИНЮСТ СТАРАТЕЛЬНО УГЛУБЛЯЕТ ПРОПАСТЬ МЕЖДУ ВЛАСТЬЮ И НАРОДОМ.

В пятницу Минюст нафантазировал новый список «иноагентов», куда вошли прекрасные люди.

Например, мой знакомый Sergey Shpilkin, с математической неоспоримостью демонстрирующий фальсификации режима на выборах.

Но вишенка на торте - наша Земфира!

Которую только в ютьюбе слушает 1,5 млн человек в месяц!

Видимо, за то, что ей «приснилось небо Лондона»! Ага.



Как бы им объяснить, что их и так не поддерживает ни один здравомыслящий человек!

А попытки объявить врагами лучших Граждан и организации лишь подчеркивают их антинародную сущность.

И что они так здорово работают против режима, что никакая оппозиция не сравнится!

Ну, что тут скажешь…

Мо-лод-цы!

Александр Гармажапова

Жду, когда Земфира, Little Big, Оксимирон и Моргенштерн организуют общий концерт под названием «Вечер в хату, Минюст – в палату».

Я пойду.

Саму бурятскую журналистку Александру Гармажапову внесли в список иноагентов ещё осенью, а в тот же день, когда она написала этот короткий пост, стало известно, что против неё завели уголовное дело и объявили её в розыск.

Александр Карпов

Земфира же с нами столько же, сколько и Путин! Даже немного дольше. Первый альбом Земфиры вышел в мае 99го, а только в августе Ельцин назначил Путина премьером, его ещё никто толком даже не знал тогда, а песни Земфиры уже слушала вся страна! А когда он стал президентом, Земфира выпустила уже два альбома и была статусе суперзвезды!

Вот говорят, что Путин с нами так давно, как будто был всегда. Нет.

Антон Геращенко

минюст рф признал певицу Земфиру «иногентом».

Официальная причина: «открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах с призывами против специальной военной операции».

Ну что же, можно и спеть «А девушка созрела!».

Присвоенное Земфире почётное звание часто ставят в один ряд с другим событием прошлой недели — фактическим изгнанием Лии Ахеджаковой из театра "Современник".

Алена Романовская

Пушкін - іноагент. Допис Дмитрий Лучихин: "За Россию уже не стоит переживать.

Ахеджакова, Земфира – стали для меня той соломинкой, которая завершила гештальт.

Даже ошибка книжного магазина «Лабиринт» промаркировавшего Пушкина, Толстого и Маршака как иностранных агентов – это не ошибка, а проговорка. Просто Ахеджакова и Земфира участвуют в жизни общества активно и содержательно, а Пушкин и Толстой лишь в виде свадебных генералов на палках. Поэтому еще держатся, но уже стесняют.

Россия разлагается системно, извергая из себя все чужеродные элементы которыми долго прикрывала свой срам. И эти чужеродные элементы – и есть культура.

Это напоминает крах бога-императора из романа Герберта. Когда от упавшего в ядовитую для него водную среду тела, начинают стремительно отделяться присвоенные инородные сущности. Остается уже нежизнеспособный, полурастворившийся в «соборном теле» остов человеческого тела, с которого бог-император начинал свою метаморфозу.

И как бы тщательно мир не зажмуривался, уже недалек и неотвратим тот день, когда все они, подобно комиссии из известного фильма, дружно воскликнут: «как же он служил в очистке?».

Ксения Собчак

Понятие «Родина» - это не та или иная власть, политические деятели и либеральные или тоталитарные доктрины. Это все - таки как у Орлова: «и тропинка, и лесок, в поле - каждый колосок». Помните?

А лично для меня это первая любовь под альбом «Ромашки» Земфиры, фильм «Служебный роман» с папой на клетчатом диване и гениальным «хорошие сапоги - надо брать» Лии Ахеджаковой. Это фильмы, книги и люди, которые формировали твою Родину. Внутри тебя.

И важнее этих отношений и воспоминаний нет ничего. И мне кажется очень важным, чтобы государство это уважало.

Даже чудовищный Владимир Соловьев говорит: «я не буду оскорблять и обсуждать Макаревича в знак уважения нашей былой дружбы». То есть даже человек без принципов понимает важный принцип - дружба и любовь, даже если ее давно нет, это часть тебя, нельзя ее предавать.

Увольнять с последней роли великую и уже немолодую актрису - предавать общее прошлое.

Делать главную певицу моего поколения иногентом - предавать будущее. Вы потеряете поколение, а не певицу…

А главная трагедия в другом - пытаясь канселировать всех этих людей, вам нечего противопоставить. Потому что несправедливо канселируя звезд в Америке (мне глубоко ненавистна эта практика), у них на каждого Джонни Деппа три ДиКаприо. А у нас Машков, Газманов и Шаман - «для тех, кто помоложе».

Чем закончатся все эти бесконечные черные списки? Только одним - Родина станет не альбомом вот этих дорогих картинок, за который держишься и за который готов биться, - твои кумиры, твои песни, твои фильмы детства…

Родина станет выжженным полем, где о патриотизме говорят совершенно чужие тебе люди. А когда начинаешь задаваться вопросами «Где я? Кто все эти люди?», то не за что и держаться. И вот ты уже скоро начинаешь выбирать просто место где потеплее, где лучше кормят и меньше шансов на беспредел. И это самое грустное в этой беспрецедентной охоте на ведьм.

Константин Калачёв

Сейчас некоторые пропагандисты либо подражают Геббельсу, либо цитируют его.

Вот и я процитирую что ли.🤔



Геббельс про «иноагентов»:



«Наши демократические писаки и оппозиционеры поливают нашу страну грязью, отрабатывая деньги, которые им платит Запад. Эти оппозиционеры существуют на деньги США и являются послушными псами своих заокеанских хозяев; не секрет, что все так называемые «оппозиционеры» – враги нашего народа – финансируются плутократическиим Западом, живут на его подачки».



слова, сказанные на открытии Министерства пропаганды (RPL)

12 марта 1933 года.

Объявление Земфиры иноагентом открыло новый смысл этого звания:

Сергей Блохин

Хорошие люди гнали на Земфиру за то, что она корешилась с Сурковым и как-то раз выступала перед нашистами в нулевых. И это действительно серьезные косяки, хотя я склонен считать их свидетельством не зла, конечно, а ветреной аполитичности, которая, справедливости ради, была тогда очень многим присуща. Теперь, я считаю, Земфира Талгатовна смыла свои грехи. Потому что в чем вообще смысл звания «иностранного агента», которое раздают по пятницам? Именно в этом.

Простит ли оппозиция Соловьёва и Симоньян, если им тоже присвоят звания иноагентов?

Комментаторы не обошли вниманием и других известных членов нового списка.

Анатолий Несмиян

Пятница. День иностранного агента. Почетного звания удостоилась Земфира и бывший спичрайтер Путина Аббас Галямов. Система не в состоянии ни остановиться, ни осмыслить то, что она творит. Она как акула, которая может двигаться только вперед.



ПС. Врагом народа объявлен и математик Шпилькин, известный тем, что с помощью статистических методов объяснял и показывал, сколько процентов и миллионов голосов приписал ЦИК нужным кандидатам, включая кандидата №1. Учитывая, что через год предстоит единодушно избрать в очередной раз одного и того же, Шпилькин попадает под каток совершенно оправдано. В этот раз придется натягивать голоса так, как никогда.

Некоторые из новоиспечённых лауреатов уже празднуют.

Дмитрий Гудков

Чувствую себя сотрудником Минкульта из анекдота. Он все ждал, когда позвонят и спросят «Это прачечная?» – а вместо коронной фразы в растерянности сказал «нет» и повесил трубку.

Вот и я сейчас на дне рождения, мне не очень до Минюста, а надо срочно сказать что-то судьбоносное, раз уж Родина признала, наградив орденом Иноагента с мечами и бантом.

«Д.Г. Гудков призывал к предоставлению вооружения Украине, введению мер ограничительного характера в отношении Российской Федерации, участвовал в качестве эксперта и респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами…»

…и этим горд.

Штош.

Ебалу мы оставим Путину.

В хорошей компании и быть приятно.

Нет войне.

А орден Иноагента я бы, и правда, учредил. Чего России не хватает – так это связей с миром и свежего воздуха из европейского окна. Иностранный агент – это звучит гордо!

Аббас Галлямов

После начала СВО и массовых репрессий соцопросы в стране потеряли практически всякий смысл, поэтому ссылаться на данные исследований, проведенных за последний год, я не буду. А вот до войны смысл законодательства об иноагентах граждане России, в своем большинстве, понимали правильно.



В конце 2021 года «Левада-центр» задал респондентам вопрос: «Как Вы считаете, смысл закона о "иностранных агентах" в том, чтобы ограничить негативное влияние Запада на нашу страну - или же прежде всего это способ давления власти на независимые общественные организации?»



Так вот, 45 процентов респондентов сказали, что это всего лишь способ давления властей на независимых общественников. С кремлевской версией - мол, это попытка противостоять давлению Запада, - согласилось гораздо меньше народу - 36 процентов.



Короче, большинство всё правильно понимает. Меня вчера поздравляли так, как не поздравляют даже в день рождения.

Можно увидеть в происходящем и другую положителную сторону: через несколько десяткам лет будущие россияне откроют для себя огромный пласт запрещённой русской мысли, как произошло с поколением начала 1990-х.

Александр Морозов

Земфира - иностранный агент. Это - круто. Главным образом, это все дает представление о том, как они видят поствоенное будущее. Когда война и чрезвычайные меры во внутренней политике кончатся (точнее - замрут), обнаружится, что везде уже расселись кириенковские комсомольцы, а все "земфиры" уехали, и дальше они будут поддерживать тот режим, что и при андроповщине. А ведь тогда целые пласты культуры находились в "мертвой зоне", в зоне "несуществования". Скажем, гуманитарии знали, что был такой известный философ Бердяев, но его как бы "не было", то есть он "был", но только шепотом и можно передавать друг другу ксерокопии. И вот они сейчас формируют послевоенный культурный ландшафт. Манский - в розыске, Брыльску надо вырезать из фильма, Земфира - иноагент, сейчас книги в магазинах в бумажку заворачивают, а затем и вовсе изымут из магазинов и библиотек. Примерно в таком виде это простояло с 1925 по 1985 год. Интересно, сколько это простоит в этот раз - 10, 20 лет? В любом случае, сколько бы это не длилось, это будет целый "эон". И то, что и на Земфиру и на Гребенщикова уже занесена рука, совершенно ясно говорит о том, что нет ограничений для "политики разделения и чистки". И из этого ясно читается и контур будущего.

Рушана Ибраева

Сегодня, когда ехала в деревню, в машине включила Земфиру, потому что внезапно очень захотелось.

Альбом Бордерлайн вышел ровно 2 года назад. Тогда я написала, что Земфира больше не подходит мне по настроению. Беру свои слова обратно. Это я, как человек с неразвитой интуицией и плохими способностями к предвидению, не прочувствовала то, что предчувствовала и о чем тревожилась она. И до сих пор в шоке поэтому. В общем, я доросла до ее альбома только через год.