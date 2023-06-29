По килограмму в руки. Павел Сюткин – об иллюзии изобилия

Мятеж ЧВК "Вагнер" будет иметь еще много последствий. Он показал и бессилие российской власти, и то, что ни один её горячий поклонник так и не вышел на улицы с портретом великого геостратега, а жители Ростова так и вовсе встречали путчистов едва ли не цветами. Но последние события выявили ещё и хрупкость российского изобилия.

Путинские пропагандисты очень любят гордиться тем, что, несмотря на войну, полки магазинов полны, а ассортимент товаров не слишком сократился. Но оказалось, что достаточно появления танков на улицах – и это изобилие как водой смыло. Уже к вечеру субботы, 24 июня, в магазинах Ростова-на-Дону появились объявления: "В связи со сложившейся ситуацией все социально значимые товары отпускаются не более 3 штук (кг) в одни руки". Сахар, соль, подсолнечное масло, мука, крупы – всё резко стало нормироваться.

Объяснение этому простое. Пока толпа наблюдала на площадях и у экранов компьютеров за ходом мятежа, наиболее сообразительные сограждане кинулись в магазины. В интернете появились фото пустых полок в Ростове-на-Дону. Глава администрации города Алексей Логвиненко поспешил успокоить горожан, заявив, что у сетей достаточный запас продуктов питания и товаров первой необходимости. О наличии недельного запаса продуктов заявил и губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Иррациональный страх перед войной и голодом крепко сидит в головах у россиян

Но этим, похоже, только раззадорили горожан. Они, вероятно, вспомнили известный монолог Михаила Жванецкого. Появился в телевизоре смущённый донельзя министр торговли: "Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать, что голод и товарный дефицит нам не грозит". "Ох!" – сказало население и докупило ещё муки и круп". Ростовчане же за день раскупили весь запас молочной продукции, яиц и овощей.

Всплеск спроса на наиболее ходовые продукты произошел также в Воронежской и Липецкой областях. "Студенты и пенсионеры скупают рис, сахар и соль", – писала газета "Коммерсант". "В магазинах кое-где скупили хлеб, гречку, сахар, как во время ковида", – сетовал главный редактор портала "Блокнот Воронеж". Упоминание эпидемии ковида здесь уместно, но она была не последним случаем массового покупательского ажиотажа. Первые недели после начала войны в феврале-марте 2022 года запомнились именно этим – огромными очередями за гречкой и сахаром, нормированием продаж в магазинах. Лишь после подорожания этих продуктов на 30–50–100% полки снова заполнились. Проблема ажиотажного спроса просто плавно перетекла в невозможность для большой части населения не то что сделать запасы, но даже купить самое необходимое. Власти тогда даже вынуждены были прибегнуть к замораживанию цен. Под давлением многих региональных администраций магазины и торговые сети зафиксировали минимальные торговые надбавки на социально значимые продукты.

Эта ситуация практически "один в один" повторилась и во время мятежа Пригожина. Похоже, мотивов для паники в этот раз было гораздо больше. Продлись путч ещё неделю – была бы нарушена логистика доставки товаров в крупные города европейской части страны. Мосты на трассе "Дон", связывающей юг России с центром, были заминированы, дороги перекопаны. В результате каждый город ел бы свое: Белгород – макароны из пока ещё не уничтоженной артиллерийским огнем фабрики в Шебекине, Воронеж – говяжьи стейки от компании "Праймбиф", Липецк – сахар от одного из крупнейших в отрасли Лебедянского завода. Конечно, это утрированная и приблизительная картина. Но насчет полного ассортимента товаров явно возникли бы вопросы.

Вы обратили внимание на заявление губернатора о недельном запасе продовольствия в Ростове? Примерно такие текущие резервы имеются и в других городах. Это обычные складские запасы торговых сетей. Лишь в апреле 2022 года в условиях резко возросшего спроса ретейлеры вынуждены были увеличить эти запасы по соли на 12 дней продаж, подсолнечному маслу – на 14 дней, а по наиболее популярной гречке – на целых 22 дня. С тех пор прошел почти год, все вернулось к обычным уровням.

При этом не забываем, что все эти запасы в значительной мере находятся в распределительных центрах торговых сетей. Современные магазины практически не имеют складских площадей для текущего хранения товаров – всё выставляется в торговом зале, а распределительных центров не так уж и много. К примеру, открытый в 2022 году такой центр сети "Пятёрочка" в Ярославле обеспечивает поставки товаров в сотни магазинов в пяти областях Центральной России. Понятно, что накопление там запасов даже на месяц хоть и создает иллюзию обеспеченности, но при минимальном нарушении логистики абсолютно бесполезно, что подсознательно и чувствуют покупатели.

Иррациональный страх перед войной и голодом крепко сидит в головах у россиян. И его не вытравить бравурными пропагандистскими заявлениями. Тут уж как у Жванецкого: послушает публика заявления о невиданных успехах экономики, победах на фронте и крепости обороны, да и схватится за голову. "Что ж вы там такое готовите, звери?! – закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое..."

Павел Сюткин – писатель, историк кухни, ведущий видеоблога "Вкус свободы"



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