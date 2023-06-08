Эффект Шебекина. Павел Сюткин – о военных продуктах

Насколько война влияет на экономику России? Сегодня многие специалисты пытаются оценить это. Рассматривают кризисные явления, инфляцию, падение жизненного уровня. Но есть, оказывается, и самая прямая статья ущерба – разрушения от военных действий. И они всё больше затрагивают повседневную жизнь россиян.

Боевые действия в Белгородской области неожиданно оказали влияние на продовольственный рынок всей страны. Как сообщают "Ведомости" со ссылкой на мониторинг аналитического агентства AD Limited, в торговле стала наблюдаться нехватка курицы (в частности, туши и филе бройлера). Федеральные торговые сети подтвердили дефицит этой продукции.

Одной из возможных причин стала проблема с логистикой в Белгородской области. Этот регион является ведущим производителем птицы в России. Согласно данным Росстата, с января по апрель 2023 года в России было произведено 2,17 миллиона тонн птицы в живом весе, при этом на Белгородскую область пришлось 12,1% (264 400 тонн).

Белгород иногда называют мясной столицей России. Здесь, по данным за 2022 год, выпускали 22% свинины, 15% комбикормов, 15% сгущенного молока от общего российского производства. Потеря этих объемов неминуемо скажется на полках магазинов во всей стране. Впрочем, похоже, не только торговля мясом и молоком пострадает от разворачивающихся событий. Любой покупатель в России регулярно встречает на полках "Шебекинские" макароны. Ещё советская фабрика в городе была модернизирована в начале 2000-х, впоследствии было установлено оборудование от ведущих мировых производителей. Фактически там первыми в России добились производства стандартного в мире ассортимента продукции. И вот сегодня Шебекино регулярно звучит в новостях, сообщающих об обстрелах и взрывах.

Война станет не только стрелочками на экране в людоедских телешоу российских телеканалов

Очевидно, что война всё больше будет затрагивать как минимум приграничные российские области. А среди них не только Белгород, но и Брянск, Курск, Ростов-на-Дону. Самая житница России. Тот же "Мираторг", один из крупнейших производителей мяса в стране, вложил в Курскую область более 100 млрд рублей. На предприятиях холдинга там создано около 10 тысяч рабочих мест. А его мясохладобойня дает 503,5 тысячи тонн мяса в год. Это, между прочим, около 10% от всего производства свинины в стране. И чуть больше 80 километров от границы с Украиной. Плюс каждая из приграничных областей – огромные поля пшеницы, ржи, кукурузы. Стоит ли говорить о том, как хорошо горит поспевшая пшеница. Конечно, можно посмеяться над этим (как звонко смеялись пропагандисты, собираясь взять Киев за три дня), но пока что вероятность выжженной земли не только по ту, но и по эту сторону границы очень даже ненулевая. Вот почему хвалебные отчёты о рекордных урожаях могут в наступающем году оказаться лишь в жанре мемуаров. Война станет не только стрелочками на экране в людоедских телешоу российских телеканалов, но и быстро меняющимися ценниками в магазинах.

Кстати, беда ждёт не только на российской территории. Оккупированные украинские земли тоже не сулят ничего хорошего. Как известно, Росстат отрапортовал, что сбор зерна в стране в 2022 году вырос на 29,9% по сравнению с 2021 годом. Цифры действительно были рекордными, но совсем не по причине особой эффективности российских производителей. Просто лукавая отечественная статистика умолчала, что в общий зачет пошли и миллионы тонн зерна, вывезенного с захваченных территорий Украины. Так, по мнению Deutsche Welle, в 2022 году их объем мог составить 1,8 млн тонн. А по оценке Bloomberg, с украинских территорий вывезено 6 млн тонн пшеницы. Между прочим, это почти 10% от всего российского сбора только этой сельхозкультуры. Стоит ли говорить о том, что нынешним летом такой фокус уже не будет столь удачен под огнем наступающих украинских войск. Разрушение дамбы Каховской ГЭС, какими бы причинами оно ни было вызвано, принесёт значительные беды местному сельскому хозяйству.

Отдельный разговор – Крым. Ещё пару лет назад на какой московский рынок ни загляни, помидоры, клубника, яблоки и даже устрицы непременно были "крымские". Сегодня эта эксплуатирующая квасной патриотизм торговая уловка не срабатывает. Если говорить серьезно, то даже простое разрушение логистики на полуострове способно нанести российскому сельскохозяйственному балансу чувствительный удар. Доля Крыма в общероссийской стоимости произведенной сельхозпродукции составляет около 1,2%. Там находится 3,2% площадей России, на которых выращивают фрукты и ягоды. С учётом повышенной урожайности указанные цифры приобретают ещё большее значение. Как там с водой в Северо-Крымском канале?



При этом в России нарастают диверсии партизан, удары беспилотников и действия "российских добровольческих формирований" против объектов нефтепереработки, складов и инфраструктуры. Что, несомненно, будет сказываться на уборке урожая, перевозке продовольствия, снабжении магазинов. В общем, как любит рассказывать официальная пропаганда, "всё идёт по плану". Причем план этот, похоже, составлен еще задолго до Путина и всем известен: "Кто сеет ветер – пожнёт бурю.

Павел Сюткин – писатель, историк кухни, ведущий видеоблога "Вкус свободы"



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