По новой статье о дискредитации армии полиция составила 144 протокола

С момента вступления в силу закона о "дискредитации" армии и отрицании правильности её использования за рубежом полиция составила 144 протокола в нескольких российских городах. Об этом сообщает проект юридической помощи "Сетевые Свободы".

По информации организации, на утро 7 марта новую статью вменили 60 участникам антивоенных акций, семерых уже успели оштрафовать на суммы от 30 до 60 тысяч рублей. Общая сумма назначенных штрафов 235 тысяч рублей. Не менее пяти протоколов за последние сутки было составлено в Петербурге, не менее пяти - в Вологде, не менее шести - в Красноярске и не менее 53 - в Калининграде, где пять материалов уже поступили в суды.

4 марта Госдума России приняла законопроект об уголовной ответственности за так называемые фейки о действиях российских вооружённых сил в Украине.

За сообщения о деятельности армии, которые суд признает "заведомо ложными", грозит штраф или до 3 лет колонии. Если при этом используется служебное положение, есть корыстные побуждения или "искусственно создаются доказательства", то срок лишения свободы – от 5 до 10 лет. Если же фейки повлекут тяжкие последствия – наказание составит до 15 лет.

Предусмотрено и наказание "за призывы к воспрепятствованию использованию российских войск для защиты интересов России" или "за дискредитацию такого использования" – сначала административная ответственность, а при повторении – уголовная, до 3 лет колонии. Подобная ответственность предусмотрена и за призывы к санкциям против России.