По обвинению в растрате арестован полковник СК Александр Избенко

Суд в Москве арестовал по делу о растрате в особо крупном размере заместителя руководителя управления по расследованию организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет, полковника юстиции Александра Избенко. Об этом сообщает ТАСС.

Избенко обвиняют в двух эпизодах растраты. Подробности дела не приводятся, но в соответствии с российским Уголовным кодексом особо крупным ущербом признается растрата на сумму более одного миллиона рублей. По данным "Коммерсанта", основанием стало обращение в правоохранительные органы одного из фигурантов дела, которое расследовал Избенко. В деле о растрате также есть пока не установленные следствием соучастники.

Задержали Александра Избенко 26 октября. В тот же день после допроса ему предъявили обвинение, а суд отправил в СИЗО. В своем ходатайстве следователь отмечал, что, оставаясь на свободе, его коллега может скрыться, угрожать свидетелям, которые могут изобличить его в совершении преступления, а также создать ложные доказательства своей невиновности.

Избенко просил суд назначить ему домашний арест или запрет определённых действий, так как имеет на иждивении малолетнего ребёнка и скрываться от правоохранителей не собирается.

Во время работы в Следственном комитете Избенко участвовал в расследовании дела о крушении в аэропорту Внуково в 2014 году самолёта Falcon, в которой погиб президент французской компании "Тоталь" Кристоф де Маржери. Через год Избенко было поручено разбираться ещё в одной авиакатастрофе , когда в небе над Синайским полуостровом был взорван Airbus 321. Теракт унёс жизни 225 человек.

Одним из последних громких дел в биографии полковника юстиции Александра Избенко было расследование в отношении 19-летнего Ильназа Галявиева, который весной 2021 года устроил взрыв и открыл стрельбу в казанской гимназии №175, убив девять человек. Галявиев был приговорён к пожизненному заключению.