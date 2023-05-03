"По окончании контракта – в суд". Подследственные едут на войну

Весной 2023 года стало известно, что в России есть обвиняемые по уголовным делам, чья вина еще не доказана, но кто уже завербовался на войну добровольцем (пока известны лишь единичные случаи). Также судебные приговоры показывают, что участие в "СВО" (так в России власти требуют называть войну в Украине) может стать смягчающим обстоятельством, за что подсудимым дают минимальные наказания. При этом депутаты одного из российских регионов уже предложили принять закон, который бы позволял закрывать уголовные дела, если обвиняемые согласились участвовать в "СВО".

Среди погибших в Украине в конце марта – начале апреля российских военных большинство составляют заключенные, выяснили журналисты "Медиазоны" и Русской службы ВВС: не менее 1100 россиян, убитых под Бахмутом за две недели, были заключенными колоний и тюрем. Сколько всего подписавших контракт с ЧВК "Вагнер" осужденных (о такой практике известно с конца весны – начала лета 2022 года) погибли во время полномасштабного вторжения России в соседнюю страну, только предстоит подсчитать. Выжившим обещают амнистию (впрочем, некоторые из них уже успели совершить новые преступления). Обвиняемые, но еще не осужденные граждане пока составляют небольшую долю воюющих в Украине россиян, но их количество со временем может значительно увеличиться.



Издание Настоящее Время рассказывает, что известно о "добровольной" отправке на фронт тех, кто еще не осужден (ссылка на оригинал материала).

Как участники экономических дел скрываются от розыска в зоне боевых действий

Уроженца Молдовы Александра Дагуцу, который работал менеджером в Москве, обвинили в незаконном выводе за границу $24 млн. Вину Дагуца не признал. Осенью 2022 года во время судебного процесса, который проходил в Лефортовском суде, ему в качестве меры пресечения избрали подписку о невыезде. Но после начала разбирательства Дагуца исчез.



Позже молодой человек передал судье заявление, в котором просил "приостановить процесс" в связи с его участием "в СВО на Донбассе". Александр Дагуца подписал контракт и стал водителем-гранатометчиком, обязавшись "участвовать в боевых действиях и выполнять специальные задачи по поддержанию международного мира и безопасности либо пресечению международной террористической деятельности за пределами России". "По окончании спецоперации или моего контракта обязуюсь добровольно явиться в суд", – написал Дагуца. Адвокат подсудимого отметил в суде, что выполнение конституционного и гражданского долга по защите Отечества нельзя считать побегом. В итоге суд счел участие подсудимого в зоне боевых действий подсудимого уважительной причиной и приостановил разбирательство его дела на неопределенный срок.



Еще один случай, когда человека обвинили по экономическому делу, а он решил участвовать в боевых действиях, – это история мэра приморского города Большой Камень Рустяма Абушаева. В конце марта 2023 года Абушаева обвинили в мошенничестве с земельными участками в пригороде Владивостока и незаконном ведении бизнеса, заочно арестовали и объявили в федеральный розыск. А уже в апреле глава города рассказал в своем телеграм-канале, что решил уехал воевать в Украину. "Это наша Родина, наши люди, и я хочу защищать свою страну и своих людей", – говорит одетый в форму Абушаев. Он объясняет, что решил "принять участие в СВО", когда проводил встречи с семьями погибших военнослужащих в канун 8 марта. По словам Абушаева, он присоединился к добровольческому отряду "Тигр", сформированному в 2022 году в Приморском крае.

Отправиться добровольцем в зону боевых действий также захотел сотрудник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Иван Мертвищев, которого обвиняли в получении взятки стиральной машинкой. По версии следствия, Мертвищев получил стиральную машинку Bosch стоимостью 72 тысячи рублей от военкома, в комиссариате которого должен был провести проверку во время осеннего призыва 2022 года. Первоначально гособвинитель просил назначить Мертвищеву два года колонии. Военный признал вину и сообщил, что стиральная машинка была ему срочно нужна после ремонта квартиры. Суд счел это смягчающим обстоятельством, как и то, что Мертвищев участвовал в войне в Чечне и имел ордена. В итоге дело переквалифицировали со статьи "Взятка" на "Покушение на мошенничество", а Мертвищев написал рапорт с просьбой отправить его в зону боевых действий в Украине. Суд приговорил его к штрафу – 400 тысяч рублей – и на два года лишил права занимать госдолжности. Принят ли рапорт Мертвищева и действительно ли он отправился на фронт, в приговоре не уточняется.

"Суд считает участие в СВО смягчающим обстоятельством и назначает наказание ниже низшего"

У органов предварительного следствия и суда есть рычаги, которые могут помочь отправить обвиняемого на фронт вместо скамьи подсудимых, полагают юристы. Адвокат "Первого отдела" Евгений Смирнов в разговоре с Настоящим Временем объяснил, как это может работать: "Предлагают остановить предварительное следствие на время, пока человек находится в зоне боевых действий, потому что [в законе] есть такой пункт: "Местонахождение обвиняемого известно, но реальная возможность участвовать в процессе у него отсутствует". А после возврата по договоренности с судьей ему назначают минимальное наказание, не связанное с лишением свободы".

На законодательном уровне это можно обосновать тем, что суд расценивает участие в боевых действиях как смягчающее обстоятельство. В законе не написано непосредственно про боевые действия. "Но есть открытый пункт, [в котором говорится,] что могут учитываться иные обстоятельства, не прописанные в Уголовном кодексе. Суд считает, что участие человека в СВО является смягчающим обстоятельством – и назначается наказание ниже низшего", – говорит Смирнов. (О том, что такое смягчение наказания возможно, косвенно свидетельствует тот факт, что уже отслужившим в боевых частях выносят более мягкие приговоры на основании того, что они участвовали в войне в Украине; об этом писала "Верстка" в ноябре 2022 года.)

В целом, по словам адвоката, сложно определить наверняка, какое количество людей уже выбрало службу в зоне боевых действий вместо СИЗО или суда: "Это не найти на сайтах судов, такие тенденции невозможно отследить. Об этих предложениях никто не знает, кроме тех, кого касается это уголовное дело. Если приходили в колонию, собирали всех, забирали в ЧВК "Вагнер" и часть людей уходила – так об этом только и узнавали. А в целом это персональные и закрытые истории и предложения, которые происходят один на один с следователем. Если только по всем опубликованным приговорам как-то пройтись и посмотреть, но это потребует анализа, нужно отдельную программу писать".

Скорее акт амнистии, чем поправки в УК РФ: станет ли массовой отправка подследственных на фронт

Уже к тому моменту, когда стало широко известно о том, что не предусмотренная российскими законами ЧВК "Вагнер" набирает контрактников среди заключенных и предлагает им помилование после службы, Госдума России в октябре 2022 года приняла поправки к закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ". Они разрешили мобилизовать граждан с неснятой или непогашенной судимостью за тяжкие преступления.



Зимой 2023 года ФСИН отчиталась о количестве заключенных в России: на 1 января в России было 433 тысячи человек, отбывающих наказание во всех типах тюрем. В предыдущем отчете в ноябре заключенных в России было на шесть тысяч больше. А журналисты "Медиазоны" подсчитали, что за сентябрь и октябрь 2022-го количество мужчин в российских тюрьмах сократилось на 23 тысячи человек. В издании объясняют это вербовкой заключенных. При этом, по словам главы фонда "Русь сидящая" Ольги Романовой, осенняя вербовка ЧВК "Вагнер" была хоть и массовой, но неудачной: многие бывшие заключенные, попавшие в зону боевых действий, бежали – сдаваться в украинский плен или назад в Россию с оружием.



Уже в апреле 2023 года Госдума приняла к рассмотрению новый проект поправок, на этот раз к Уголовно-процессуальному кодексу РФ, от законодательного собрания Челябинской области. Депутаты предлагают закрывать уголовные дела небольшой и средней тяжести, а именно: дела о мелких кражах, похищении, побоях, убийстве в состоянии аффекта и других преступлениях, где максимальный срок лишения свободы пять лет, – если обвиняемый решил добровольно пойти служить в зону боевых действий. В пояснительной записке к законопроекту сказано, что "в условиях СВО" "государством принимается комплекс мер" для привлечения в Вооруженные силы России контрактников и что к службе привлекаются "граждане, совершившие преступления": "Таким образом государством признается возможность искупления гражданином вины перед обществом и государством". Авторы документа считают, что "это будет соответствовать политике государства в сфере уголовного законодательства в условиях проведения специальной военной операции".



Адвокат Евгений Смирнов считает принятие поправок маловероятным: "В России в применении Уголовного и Уголовно-процессуального кодекса [скорее возможен] персонифицированный подход: каждый конкретный случай рассматривается отдельно, и закон применяется отдельно в каждом случае. Если говорить про коллективное освобождение от уголовной ответственности, то это, вероятно, будет другое. Это может быть акт амнистии, который принимает Государственная Дума". Если Госдума действительно примет решение об акте амнистии, объясняет Смирнов, то оно будет затрагивать только те дела, о которых уже известно: те, что находятся в судах или по которым вынесли приговор, но не будущие.