По штабу Черноморского флота России ударили беспилотником

Утром в субботу по севастопольскому штабу Черноморского флота России в аннексированном Крыму ударили беспилотником. Жертв и пострадавших нет. Об этом сообщил "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев.

По словам Развожаева, который приехал в штаб после удара, беспилотник шёл на низкой высоте и сбит не был, "хотя над бухтой работали стрелковым оружием". Развожаев призвал жителей Севастополя в ближайший час оставаться дома.

Через полчаса после первого сообщения, Развожаев уточнил, что беспилотник всё-таки сбили "прямо над штабом флота", после чего он упал на кровлю и загорелся.

Фото дыма и видео летящего беспилотника над штабом Черноморского флота публикуют пользователи соцсетей.