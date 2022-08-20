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По штабу Черноморского флота России ударили беспилотником

Штаб Черноморского флота России в Севастополе, октябрь 2019 года

Утром в субботу по севастопольскому штабу Черноморского флота России в аннексированном Крыму ударили беспилотником. Жертв и пострадавших нет. Об этом сообщил "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев.

По словам Развожаева, который приехал в штаб после удара, беспилотник шёл на низкой высоте и сбит не был, "хотя над бухтой работали стрелковым оружием". Развожаев призвал жителей Севастополя в ближайший час оставаться дома.

Через полчаса после первого сообщения, Развожаев уточнил, что беспилотник всё-таки сбили "прямо над штабом флота", после чего он упал на кровлю и загорелся.

Фото дыма и видео летящего беспилотника над штабом Черноморского флота публикуют пользователи соцсетей.

  • В последние дни было совершено несколько атак по военным объектам в аннексированном Крыму. Накануне вечером и сегодня утром в Севастополе и Евпатории сработала система противовоздушной обороны.
  • В День военно-морского флота, 31 июля 2022 года, штаб Черноморского флота был также атакован беспилотником. Тогда в результате удара пострадали шесть человек, а все праздничные мероприятия были отменены.

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