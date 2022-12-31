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По Украине нанесён ракетный удар. В Киеве разрушения и жертвы

Пуск ракеты "Калибр"

В большинстве регионов Украины в субботу была объявлена воздушная тревога. Сообщается, что с территории России, в том числе с дальних бомбардировщиков, были запущены ракеты.

Это второй массированный ракетный обстрел за последние три дня.

Сообщается о работе систем ПВО в Киевской, Винницкой, Харьковской, Житомирской областях.

В Киеве, по сообщениям, было зафиксировано около 10 взрывов. По данным мэра города Виталия Кличко, были поражены объекты в трёх районах города. В Соломенском районе обломки ракеты попали в жилой дом. По предварительным данным, погиб один человек, трое ранены. Также зафикировано попадание в гостиницу в Печерском районе, это центр города. Сообщений о пострадавших там пока нет.

Разрушения зафикисированы также в Тернополе и Запорожье.

В нескольких областях, в том числе Днепропетровской, Одесской, Кировоградской, Николаевской, энергетики превентивно отключили поставки электричества большинству потребителей – это, как утверждают специалисты, в случае поражения объектов энергетической инфраструктуры приведёт к меньшему урону для энергосистемы, чем если бы система была загружена.

  • С 10 октября российские войска с интервалами примерно в 10 дней наносят ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины. В результате волны ракетных атак многие объекты были разрушены или повреждены, что привело к массовым отключениям электричества, нередко также воды и тепла, во многих городах Украины, включая Киев. В последние недели свет в жилых домах большую часть суток зачастую отсутствует. Полного отключения энергоснабжения, однако, не произошло, энергосистема сохраняет связность.
  • В ежедневном отчёте британской военной разведки, опубликованном утром 31 декабря, высказывалось предположение, что Россия может нанести по Украине ракетные удары во время новогодних праздников – в попытке подорвать дух жителей страны.

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