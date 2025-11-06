По Владивостоке запретили проведение митинга против утильсбора

Власти Владивостока снова запретили проведение митинга против повышения утилизационного сбора и НДС.

Заявку на проведение акции 15 или 16 ноября подали депутат Заксобрания Александр Сустов и депутат Думы Надеждинского района Олег Григорьев, представляющие КПРФ. В мэрии им сообщили, что в обозначенные даты в городе пройдут мероприятия "К России с любовью" и "День рождения Деда Мороза", поэтому провести митинг невозможно, сообщает Cибирь.Реалии.

Это уже третий отказ: ранее КПРФ не согласовали акцию 9 ноября, сославшись на мероприятие "Единой России" ко Дню борьбы против фашизма, расизма и антисемитизма.

Первый митинг против повышения утилизационного сбора прошёл во Владивостоке 11 октября и собрал более 500 человек. Несмотря на массовость, депутаты регионального Заксобрания отклонили предложение коммунистов обратиться к правительству с просьбой не повышать сбор.

Власти планируют повысить утильсбор на ввозимые автомобили — сумма сопоставима с ценой машины. При этом утилизационные заводы в России до сих пор не построены. Изначально повышение планировалось с 1 ноября, но после протестов его отложили на месяц.