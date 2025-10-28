Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

По Ямайке ударила "Мелисса" - один из самых опасных ураганов в Атлантике

Ямайка, Кингстон
Ямайка, Кингстон
Слушать
52 сек.
Аудио создано при помощи технологий искусственного интеллекта

До Ямайки, островного государства в Карибском море, во вторник добрался опасный тропический шторм "Мелисса". Он ударил по юго-западу острова, имея силу урагана пятой, самой мощной, категории.

Около шести тысяч жителей уже эвакуировались в более чем 380 временных убежищ. Всего, как полагают власти, свои дома из-за шторма и связанных с ним опасностей и ущерба будут вынуждены покинуть около 50 тысяч человек. Пока использование укрытий в районах повышенного риска, в частности в округе Сент-Элизабет, называют низким.

"Мелисса" обрушился на Ямайку со скоростью 295 километров в час, что делает его одним из самых сильных ураганов, когда-либо зарегистрированных в Атлантике.

Санкции США против России
Embed
Санкции США против России

No media source currently available

0:00 0:21:09 0:00

Санкции США против России

Ключевая ставка ЦБ


Рекомендованое

XS
SM
MD
LG