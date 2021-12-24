Побег на полмиллиарда. Яркий конец истории одной арабской принцессы

Эта история начиналась как триллер, продолжилась как громкий международный скандал и на этой неделе завершилась в Высоком суде Лондона – как один из крупнейших в истории бракоразводных процессов. Беглая 47-летняя принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, единокровная сестра короля Иордании и бывшая теперь уже супруга премьер-министра ОАЭ и эмира Дубая шейха Мохаммеда бин Рашида аль-Мактума, ранее обвинившая своего мужа в насилии, угрозах и похищениях, выиграла дело, получив после оформленного ранее развода более 554 миллионов британских фунтов компенсации.

В минувший вторник, 21 декабря, Высокий суд Лондона постановил, что в течение ближайших трех месяцев 72-летний эмир Мохаммед должен единовременно выплатить принцессе Хайе 251,5 миллиона фунтов стерлингов. Оглашая решение, судья подчеркнул, что большая часть этих денег должна обеспечить безопасность двух совместных детей Хайи и Мохаммеда, 14-летней дочери Джалили и 9-летнего сына Зайеда – в основном из-за "серьезных угроз со стороны собственного отца".

Суд также определил, что эмир Дубая ежегодно станет выплачивать каждому ребенку по 5,6 миллиона фунтов стерлингов – с единовременным авансовым платежом в 290 миллионов фунтов в качестве гарантии. Кроме того, Высокий суд Лондона отдельно особо обязал Мохаммеда бин Рашида аль-Мактума удалить отовсюду из интернета, как оскорбительную и угрожающую, написанную им в 2019 году поэму "Ты жила, ты умерла" – после появления которой весь мир, собственно, и узнал о том, что случилось в правящей дубайской семье. Эмир это уже сделал.

Итоговый вердикт суда предоставляет принцессе Хайе "достаточные суммы" для покрытия расходов на содержание двух объектов недвижимости, принадлежащих ей в Великобритании, стоимостью в несколько миллионов фунтов – особняка рядом с лондонским Кенсингтонским дворцом и ее главной резиденции в Эгхеме, в графстве Суррей. Деньги также пригодятся Хайе на значительные "бюджетные расходы на безопасность" (бронированные автомобили для нее и детей), выплату зарплат и оплату отпусков и проживания слуг, в первую очередь медсестры и няни, а еще на содержание различных домашних животных.

Сама Хайя бинт аль-Хусейн с самого начала не добивалась от экс-супруга денег на свое будущее содержание, но требовала оплатить расходы на детей, пожизненную охрану и компенсировать стоимость одежды и украшений, оставшихся в ОАЭ или проданных в Великобритании "из-за нужды". Причем общая сумма ее требований оценивалась почти в полтора миллиарда фунтов. Когда она жила в Дубае, принцесса Хайя получала около 85 миллионов фунтов в год на содержание дома и еще около 9 миллионов фунтов – на карманные расходы.

Хайя бинт аль-Хусейн, единокровная сестра нынешнего короля Иордании Абдаллы Второго, вышла замуж за вице-президента и премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бин Рашида аль-Мактума 10 апреля 2004 года. Долгое время она была самой публично известной из шести официальных жен своего супруга. Ее часто видели рядом с мужем на региональных и международных мероприятиях, они вместе приветствовали иностранных лидеров и произносили речи – все это было весьма необычно для жены правителя одного из эмиратов Персидского залива.

Если на официальных мероприятиях в ОАЭ принцесса носила в основном сдержанные наряды и покрывала волосы легким шарфом, то во время зарубежных поездок ее туалеты ничуть не отличались от одежды первых светских львиц стран Запада.

Принцесса Хайя получила начальное образование в Иордании, а среднее и высшее – в Великобритании, где она училась, в том числе, в школе-интернате Бадминтон для девочек, которую окончила, например, покойная премьер-министр Индии Индира Ганди. Она имеет диплом бакалавра в сфере философии, политики и экономики от колледжа Святой Хильды Оксфордского университета, владеет английским и французским языками и понимает ещё четыре, в том числе русский.

Главным увлечением всей жизни Хайи бинт аль-Хусейн (до сих пор) считался конный спорт. Уже в 13 лет она представляла свою страну на международном уровне, а в 1992 году завоевала бронзу в личном зачёте на Панарабских Играх, став, таким образом, единственной женщиной, удостоившейся медали за всю их историю. Принцесса Хайя была знаменосцем делегации Иордании на Олимпийских играх в Австралии в 2000 году, выступив в соревнованиях по конкуру. А в 2002 году она стала первой арабской женщиной, участвовавшей в чемпионате мира по конному спорту в испанском Хересе. В 2006 году принцесса Хайя была избрана президентом Международной федерации конного спорта и членом Международного олимпийского комитета.

Но летом 2019 года она стала известной на весь мир совсем по-другому – сбежав в Европу (в Великобританию через Германию) и забрав с собой детей. Причем принцесса Хайя тогда стала уже третьей женщиной из правящей в Дубае семьи, попытавшейся скрыться за границей (но только ей удалось добиться успеха). Она заявила, что опасается за свою жизнь из-за агрессивности супруга и после того, как она обнаружила, что Мохаммед ранее разыскал, силой вернул в Дубай и посадил под строжайший домашний арест двух своих дочерей от других жен – шейху Латифу и шейху Шамсу.

Есть, впрочем, и несколько другая версия событий. Якобы в июне 2019 года в Лондоне, где очень часто бывала правящая семья, эмир Мохаммед начал подозревать супругу в любовной связи с молодым охранником, который в прошлом был офицером британского спецназа SAS. Она долгое время дарила ему дорогие подарки, что давно вызывало у мужа подозрения. Потом, неожиданно прибыв в особняк в Кенсингтоне, он застал их вместе в "компрометирующем положении". Шейха, по его свидетельству, в том числе в суде, страшно шокировало поведение жены, однако он всего лишь на словах потребовал от нее немедленного возвращения в ОАЭ. Но принцесса отказалась повиноваться.

Именно тогда в Инстаграме и других соцсетях и появилась написанная правителем Дубая на арабском языке (и потом переведенная на английский) поэма "Ты жила, ты умерла", также известная как "Ты ослабила поводья своей лошади", в которой шейх обличает "предательство и ложь близкой женщины". Шейх Мохаммед, помимо прочего, известен в арабском мире и как поэт. Он часто отмечает заметные события стихами собственного сочинения. Однако в мусульманских государствах эта поэма потрясла всех: для известного арабского правителя кажется немыслимым предавать гласности раздоры с женой, и уж тем более открыто рассказывать миру, что он стал жертвой банального адюльтера.

Однако у подавляющего большинства наблюдателей с самого начала были большие основания сомневаться в каких-либо моральных грехах принцессы Хайи, если к этой истории были вообще применимы такие понятия. В первую очередь потому, что она, как уже было сказано, не первая, кто бежит от правителя Дубая. Истории двух других дубайских принцесс оказались еще большим триллером, правда, с совсем иным, более трагическим финалом.

В конце февраля 2018 года принцесса Латифа бинт Мохаммед аль-Мактум, дочь шейха Мохаммеда от одной из младших супруг (родом из Алжира), попыталась бежать морем из своего дворца в Дубае. Причем обстоятельства ее неудачного побега, который она планировала в течение 7 лет, вполне могли бы стать сюжетом романа или художественного кинофильма. Достаточно сказать, что сперва Латифа вместе со своей подругой Тиной Яухиайнен, гражданкой Финляндии, добралась до соседнего Омана, а оттуда они на двух водных мотоциклах рискнули отправиться прямо в открытый океан – где на зафрахтованной в США яхте их ждал приятель, бывший офицер ВМФ Франции и действующий агент французской внешней разведки Эрве Жобер, с преданным экипажем.

Вместе все поплыли к берегам Индии. Однако в конце пути, когда побег, казалось бы, почти удался, их яхта "Ностромо" недалеко от Гоа была взята на абордаж (с вертолетами, стрельбой шумовыми и дымовыми гранатами и потасовкой на борту) действовавшими совместно бойцами спецназов ОАЭ и Индии (решившей, видимо, не портить отношения с могущественным шейхом Мохаммедом). В момент захвата яхты принцесса посылала подругам последние отчаянные голосовые сообщения, крича, что она "видит дым и слышит выстрелы".

Эта история осталась бы тайной, если бы потом на свет не всплыли несколько видеозаписей, в котором Латифа рассказывает о "золотой тюрьме" и прямом домашнем насилии, с которым она столкнулась по приказу отца:

На фоне историй Хайи и Латифы одновременно на свет выплыла и гораздо более давняя история еще одной дочери Мохаммеда, шейхи Шамсы аль-Мактум, которая была похищена из семейного поместья в Суррее в Южной Англии в 2000 году и насильно вывезена на родину. С тех пор о ее судьбе почти ничего не известно.

Как сейчас установил Высокий суд Лондона, принцесса Хайя после прибытия в Великобританию продолжала получать угрозы от неизвестных лиц с сообщениями вроде "мы можем найти тебя где угодно". За последние пару лет она потратила огромные суммы на обеспечение безопасности, опасаясь, что ее дети могут быть похищены и отправлены обратно в Дубай.

Также британский суд выяснил, что эмир Дубая взломал мобильные телефоны принцессы Хайи, а также ее телохранителей и юристов, с использованием пресловутого шпионского ПО Pegasus. Шейх Мохаммед отрицает эти обвинения, однако председатель Отделения по семейным делам Высокого суда Лондона установил обратное. В итоге действительный риск для принцессы Хайи и ее детей был признан "очень серьезным".

В вердикте суда содержатся и доказательства, представленные Хайей, того, что ее ранее шантажировали ее собственные охранники – в связи с тем самым ее романом с одним из них. Четверым из них она была вынуждена заплатить за молчание, причем деньгами, снятыми со счетов ее детей – однако ее служба безопасности все равно выдала ее мужу. Неизвестно, было это сделано под давлением, или просто ради еще больших денег. Принцесса Хайя рассказала, что продала ювелирных изделий на сумму более 1 миллиона фунтов стерлингов, пытаясь удовлетворить шантажистов.

После оглашения вердикта суда премьер-министр ОАЭ, эмир Дубая шейх Мохаммед бин Рашид аль-Мактум заявил, что скоро добровольно отправит Хайе все фамильные драгоценности и иные ценности, подаренные им его теперь уже бывшей жене. В том числе, например, балетки, которые Хайе подарили, когда она была юной девочкой, Марго Фонтейн и Рудольф Нуреев. Он добавил, что никогда не собирался причинять никакого вреда Хайе и не станет этого делать в будущем.