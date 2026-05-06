Система и запах крови

Президент Украины Владимир Зеленский дал Кремлю понять, что во время парада в Москве Украина будет действовать "зеркально". Украина обвинила Россию в нарушении "режима тишины", который Киев объявил в одностороннем порядке начиная с 6 мая.

Парад в Москве в этом году пройдет в урезанном формате. В Кремле прямо связали это с угрозой атак со стороны Украины.

В провоенной среде слышны голоса тех, кто считает, что Россия проигрывает войну. Автор канала Verum Regnum отмечает, что цели так называемой "СВО" не достигнуты. Другой z-автор, пишущий под ником RostislavDDD, недоволен мерами, которые Кремль принимает для обеспечения безопасности граждан: "Уважаемые siloviks! Объясните не понимающим реальные цели произошедшей одновременно с отключением мобильного интернета в Москве отсечки проводного интернета пятнами по всей России, вплоть до городишек посреди тайги в районе Крайнего Севера".

Действия Роскомнадзора и спецслужб привели к падению рейтинга Путина. При этом ВЦИОМ не опубликовал последний еженедельный рейтинг президента. По данным ФОМ от 1 мая, популярность Путина снизилась до минимума с февраля 2022 года. Тем не менее, 73% опрошенных россиян считают, что Путин "скорее хорошо" выполняет обязанности на посту президента России.

Журналисты "Важных историй", CNN и Financial Times, которые получили доступ к отчету разведки одной из стран ЕС, пишут, что в Кремле растет тревога из-за возможного заговора и покушения на Владимира Путина со стороны представителей политической элиты. Прямых доказательств готовящегося заговора не приводится, но утверждается, что Путин особенно опасается использования беспилотников для возможного покушения. CNN пишет, что с подготовкой государственного переворота ассоциируют Сергея Шойгу, якобы он до сих пор "сохраняет значительное влияние в высшем военном руководстве". Отмечается, что сейчас охрана Путина усилена. Федеральная служба охраны ужесточила проверки в администрации президента, ограничила передвижения Путина и обеспечивает его работу из защищенных бункеров. Он больше не ездит в резиденции в Подмосковье и на Валдае.

Источник The Washington Post также сообщил о возникновении в Кремле конфликта. По словам собеседника издания, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко сейчас пытается убедить Владимира Путина в том, что он может контролировать ситуацию в стране при помощи политических технологий. А 2-я служба ФСБ, напротив, старается убедить президента, что стабилизировать ситуацию в стране можно только жесткими методами и "закручиванием гаек".

Почувствовала ли система запах крови и готовится ли Кремль к возможному перевороту, обсуждаем в программе "Лицом к событию" с политологом Русланом Айсиным и социологом Игорем Эйдманом.