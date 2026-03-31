Экономика России уходит в пике. Спасут ли Путина олигархи

В конце марта появился целый ряд свидетельств того, что ситуация в российской экономике ухудшается, причем резко. Теперь уже сокращается вся экономика, а не только ее гражданский сектор. Это фиксирует даже официальная статистика.

Росстат на минувшей неделе опубликовал данные по промышленному производству за февраль. После январского снижения на 0,8% в годовом выражении, которое все, включая Владимира Путина, пытались объяснить календарным фактором, в феврале темпы падения ускорились: российская промышленность произвела на 0,9% меньше, чем в феврале 2025 года. Причем обрабатывающие производства просели почти на 3%. Да и внутри этой категории привычная картина. Существенно – на 16,3% – выросло производство прочих транспортных средств (то есть беспилотников, танков и бронемашин). Выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий (то есть компонентов для ракет и дронов) увеличился на 5%. Кроме того на 13,4% выросло производство медикаментов и медицинских материалов, что тоже понятно: страна воюет, поток раненых с фронта не уменьшается. Остальное – от металлургии и производства стройматериалов, до производства одежды и продуктов питания – во все более глубокой депрессии. В минус ушла даже химия, где высокая доля военного заказа.

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования 23 марта опубликовал ежемесячный доклад с анализом макроэкономических тенденций. "В целом по экономике отмечен спад, причем явно выходящий за рамки коррекции после ситуационного "подскока" в конце прошлого года. С высокой вероятностью, первый квартал (а за ним, по-видимому, и полугодие) окажутся "в минусе", - пишут авторы доклада. "Наметилось неожиданно масштабное падение потребления населения (особенно – на рынках непродовольственных товаров и, в меньшей степени – услуг)", - говорится в документе.

Это подтверждается практически всеми конъюнктурными опросами бизнеса, которые замеряют состояние бизнес-климата и уровень деловой активности. Все жалуются на резкое падение платежеспособного спроса. Более того, 27 марта Росстат опубликовал данные, согласно которым сейчас, в первом квартале 2026 года, индекс потребительской уверенности снизился до минус 12%. Одновременно ухудшились как оценки текущей ситуации, так и ожидания населения.

При этом тот же Росстат упорно фиксирует неуклонный рост реальных располагаемых доходов населения. А Банк России на каждом заседании снижает ключевую ставку, которая уже снизилась до уровня 2023 года и, по идее, должна бы уже начать стимулировать потребительскую активность.

Объяснений этому странному феномену несколько. Во-первых, тот же Росстат зафиксировал по итогам прошлого 2025 года серьезный рост неравенства (потом, правда, данные с сайта пропали). Так что, если говорить о доходах, то "средняя температура по больнице" демонстрирует очень неплохую динамику, но обеспечивается эта динамика относительно узкой группой населения. Большинство же платит "инфляционный налог", вынужденно сокращает потребление и экономит – на тех самых непродовольственных товарах и услугах. Во-вторых, россияне, наслушавшись новостей про "зарплатную гонку" и так уже назанимали больше, чем могли себе позволить. И новые кредиты банки банально не дают.

Спрос сжимается, и страдает бизнес, особенно малый и средний, преимущественно работающий на удовлетворение платежеспособного спроса и лишившийся налоговых льгот. Уровень проблемы показывает опрос, результаты которого на прошлой неделе опубликовала "ОПОРА России". 95% представителей малого бизнеса говорят об ухудшении экономической ситуации. Две трети столкнулись с падением выручки. Почти половина – 45% работает без прибыли или себе в убыток. Еще 5,5% фактически прекратили деятельность.

Любопытно, что последнее значение практически совпадает с количеством закрывшихся точек розничной торговли. Forbes со ссылкой на данные консалтинговой компании INFOLine пишет о том, что в России впервые с 2000 года сокращается количество магазинов. В Москве, где на начало 2025 года было 87 тысяч розничных торговых точек, к началу 2026 года осталось 82,5 тысячи. То есть закрылся каждый 20-й магазин. В Петербурге прекратили свое существование те же 5 с лишним процентов магазинов. Такого не было ни в пандемию, ни в 2014-15-м годах, ни во время кризиса 2008 года, ни даже в 2022 году на фоне массового исхода иностранных брендов из России после начала войны. По словам основателя компании INFOLine Ивана Федякова, которые приводит Forbes, по всей России ситуация ничем не лучше московской или петербургской.

Прекращающий свою деятельности бизнес – это те самые налогоплательщики, которые по идее российских властей должны были обеспечить рост не относящихся к нефтегазовым доходов бюджета после повышения налогов.

А поскольку надежд на малый бизнес никаких, власти решили "потрясти" крупный. В четверг 26 марта Владимир Путин приехал на съезд Российского союза промышленников и предпринимателей, который еще называют "профсоюзом олигархов". И там после публичных реверансов и дежурных речей состоялась закрытая встреча с российскими миллиардерами. Злые языки рассказали нескольким деловым изданиям, в частности The Bell и Financial Times, что на этой встречи Владимир Путин с подачи Игоря Сечина предложил представителям крупного бизнеса "скинуться на войну". И Сулейман Керимов тут же откликнулся и предложил 100 миллиардов рублей. А Олег Дерипаска тоже вроде согласился, но сумму не назвал.

Если же верить пресс-сектретарю Путина Дмитрию Пескову, все было совсем не так. Никто никому ничего не предлагал. Просто один из участников встречи (и это был не Игорь Сечин) лично хотел выделить на нужды страны крупную сумму денег и это было (цитирую) "его семейное решение". И деньги он предложил не на СВО, а на нужды страны.

Отчего страна при нынешних ценах на нефть продолжает отчаянно нуждаться в деньгах, Песков объяснять не стал. Помогут ли миллиарды или триллионы российских долларовых миллиардеров поправить состояние экономики? Едва ли. Бюджет будет чуть более красивый, но структурный перекос, который привел к нынешнему кризису, никуда не денется. Более того, продолжит усугубляться. Второй вопрос в том, чем государство расплатится с олигархами, которые так прониклись проблемами министерства финансов, что достали прортмоне.