Почему так жесток СНГ?

Правительство Молдовы начало процесс денонсации трёх ключевых соглашений, которые лежат в основе членства страны в СНГ.

"Республика Молдова больше не будет официальным членом СНГ. И этот процесс уже начался. Мы недавно приняли это решение, начался процесс утверждения, и в начале новой сессии парламента документы о денонсации этих соглашений поступят к законодателям", — заявил министр иностранных дел Михай Попшой.

Планируется денонсировать Устав СНГ от 1993 года, Учредительное соглашение о создании СНГ от 1991 года и приложения к этому соглашению.

В 2023 году Молдова прекратила участие во всех мероприятиях СНГ. Президент Майя Санду недавно объявила, что в случае референдума проголосовала бы за объединение страны с Румынией.

Министр иностранных дел Молдовы заявил, что Кишинев может поставить вопрос о таком объединении, если возникнет угроза суверенитету и территориальной целостности страны со стороны РФ.

"Уже длительное время участие Молдавии в работе СНГ было в замороженном состоянии. Молдавия де-факто не принимала участие в работе. Было понятно, что рано или поздно наступит формализация этого замороженного состояния", — заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

О выходе Молдовы из СНГ, о том, как Кремль теряет влияние в этом содружестве, и об отношениях России с Арменией говорим в программе "Лицом к событию" с журналистами Владимиром Соловьёвым и Вадимом Дубновым.