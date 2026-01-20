Молдова начала процесс денонсации соглашений по членству в СНГ

Правительство Молдовы начало процесс денонсации трёх ключевых соглашений, которые лежат в основе членства страны в Содружестве независимых государств (СНГ). Об этом в эфире Radio Moldova сообщил молдавский министр иностранных дел, вице-премьер Михай Попшой.

Речь идёт об Уставе СНГ, подписанном в Минске 22 января 1993 года, Учредительном соглашении СНГ от 8 декабря 1991 года, а также Протоколе к нему от 22 декабря 1991 года. Попшой уточнил, что документы, касающиеся денонсации, будут представлены депутатам в начале новой парламентской сессии. Другие соглашения с СНГ, приносящие пользу гражданам, продолжат действовать, уточнил вице-премьер.

Молдова, одно из беднейших государств Европы, прекратила участие во всех мероприятиях СНГ с 2023 года, отмечает Reuters.

Как сказал в понедельник Попшой, Молдова завершает необходимые формальности для выхода из возглавляемого Россией СНГ, которое образовалось после распада Советского Союза. "Денонсация трёх соглашений даст нам возможность заявить, что с юридической точки зрения мы больше не являемся членом организации. Фактически мы на время приостановили своё участие, но де-юре мы по-прежнему в ней состоим", отметит министр.

Михай Попшой назвал разрыв соглашений о членстве Молдовы в СНГ "важным шагом в укреплении европейской ориентации страны".

Президент Молдовы Майя Санду, выступающая за вступление страны в Европейский союз к концу нынешнего десятилетия, осудила вторжение России в Украину и обвинила Кремль в попытке подорвать её правительство.