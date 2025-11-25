Молдова и Румыния вновь заявили о пересечении их границ дронами

Власти Молдовы сообщили утром во вторник, что во время очередной российской атаки на Украину в ночь на 25 ноября беспилотники вновь залетели на молдавскую территорию.

В заявлении министерства обороны страны говорится о несанкционированном пересечении национального воздушного пространства шестью беспилотными летательными аппаратами, передаёт Молдавская служба Радио Свобода.

Полиция Молдовы опубликовала в социальных сетях фотографии практически целого беспилотника на крыше частного дома сторожа в местном садоводческом хозяйстве; крыша дома не повреждена. На дроне изображена буква Z, которой российские военные обычно маркируют боеприпасы или военную технику, используемые на войне в Украине.

Неповрежденный беспилотник, предположительно, "шахед", упал в северном регионе Молдовы, в городе Кухурештий де Жос Флорештского района. Другие БПЛА были замечены над несколькими регионами, включая город Вадул-луй-Водэ близ Кишинёва.

После инцидентов МИД Молдовы заявил, что вновь вызовет российского посла Олега Озерова "для дачи объяснений". До этого Озерова вызывали 20 ноября, вручив ему ноту протеста. Озеров выразил несогласие, подчеркнув, что не было представлено никаких доказательств того, что беспилотник, о проникновении которого молдавское руководство заявило 19 ноября, действительно принадлежит России.

О вторжении на рассвете двух беспилотников в воздушное пространство страны сообщили во вторник и власти Румынии. В военном ведомстве отметили, что для мониторинга ситуации в воздух были подняты истребители. Сообщается, что беспилотники частично пересекли территорию уездов Галац и Тулча, а один из них проник глубже в уезд Вранча.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя ночную российскую атаку ракетами и дронами, отмечал, что в соседние Молдову и Румынию залетели четыре дрона, и что есть точное время их пролётов. "Все партнеры Украины не должны забывать, что каждый день нужно спасать жизни. Оружие и ПВО важны, равно как и санкционное давление на агрессора. Нельзя делать никаких пауз в помощи", - подчеркнул Зеленский.