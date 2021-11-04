Почитаемый в РПЦ старец схиархимандрит Власий умер от коронавируса

Духовник Пафнутиева Боровского монастыря схиархимандрит Власий (Иван Перегонцев) умер на 88 году в жизни 4 ноября от коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает сайт Московской патриархии. Незадолго до смерти Калужская епархия сообщала о том, что он находится в реанимации. Власий был одним из так называемых старцев Русской православной церкви — духовных лидеров, к которым ездят за наставлениями паломники со всей России.

Власий родился в 1934 году в Смоленской области, учился на педиатра, переехал в Закарпатье, где поступил на службу в монастырь. Служил в различных епархиях РПЦ, был рукоположен в сан иеродиакона и иеромонаха, в 1980 году был пострижен в схиму — особо строгое монашество.

В 1991 был назначен духовником возрождающегося Пафнутьево-Боровского монастыря. Через 7 лет отправился в Русский Пантелеимонов монастырь на Афоне, где шесть лет был затворником, служа в отшельничестве. В 2003 году вернулся в Боровский монастырь.

К Власию организовывались паломничества, в том числе коммерческие, прихожан РПЦ из разных регионов России и других стран. Верующие ждали от него духовных советов, молитв и совершения чудес.

Критики института старчества обращают внимание на то, что поклонники таких духовников часто образуют фактические секты внутри РПЦ, чьё вероучение и традиции могут значительно отличаться от вероучения и традиций церкви.