Почти 200 зарубежных лекарств могут исчезнуть из аптек и больниц

196 зарубежных лекарств могут стать недоступны россиянам. Об этом пишет издание "Холод", изучившее письмо Минздрава подведомственным ему медицинским учреждениям. В нём перечислены препараты, которые перестанут производиться в России или поставляться в страну.

В список попали некоторые антибиотики, препараты для лечения ВИЧ-инфекции, онкологических заболеваний, эпилепсии, болезни Паркинсона, психических заболеваний. Кроме того, в письме Минздрава указаны такие популярные у российских покупателей безрецептурные препараты, как АЦЦ (от кашля), Панадол (обезболивающее и жаропонижающее), Но-шпа (против спазмов), Сальбутамол (ингаляционное средство против астмы). Также в нём фигурируют некоторые импортные детские вакцины против кори, дифтерии, коклюша, краснухи и других инфекций.

Некоторые из лекарств, перечисленных в письме Минздрава, устарели. Для других существуют отечественные аналоги. Однако и врачи, и пациенты часто жалуются, что российские аналоги менее действенны или вызывают нежелательные побочные эффекты.

Минздрав в своём письме заявил, что информация о прекращении поставок поступила от фирм-производителей лекарств. Однако врачи и фармацевты, с которыми поговорило издание "Холод", не исключают, что Минздрав и сам берёт курс на лоббирование отечественных фармкомпаний. Они опасаются, что исчезновение привычных препаратов может привести к росту нелегального ввоза лекарств из-за границы и возникновению рынка контрафактной продукции.

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