Ввоз не зарегистрированных в РФ лекарств может стать преступлением

Государственная Дума России приняла в первом чтении законопроект об административной и уголовной ответственности за ввоз в страну лекарств и медицинских изделий, не прошедших регистрацию в России. Такой ввоз будет преследоваться, даже если лекарства рекомендованы Всемирной организацией здравоохранения.

Ранее соответствующие административная и уголовная статьи не применялись в отношении лекарств, которые не производятся в России и одобрены ВОЗ. Они касались только фальсифицированных лекарственных средств.

Авторы законопроекта утверждают, что даже при одобрении ВОЗ безопасность зарубежных препаратов не подтверждена.

Административное наказание за ввоз незарегистрированных лекарств представляет собой штраф для физических лиц от 70 тысяч до 100 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей и предприятий - в несколько раз выше. В случае уголовного наказания гражданам может грозить от трёх до пяти лет лишения свободы, при наличии отягчающих обстоятельств - до 12 лет.

Как отмечает издание "Сота", законопроект может коснуться новых и экспериментальных препаратов, разработанных за рубежом, которые могут являться для российских пациентов жизненно важными.