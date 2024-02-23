Почти 90 тысяч человек потребовали от СК выдать тело Навального семье

89 975 человек отправили в Следственный комитет России обращения с требованием выдать тело политика Алексея Навального его семье. Ранее "ОВД-Инфо" призвал писать обращения через сервис правозащитников "Дятел".
В "ОВД-Инфо" отмечают, что закон гарантирует безопасность гражданина в связи с его обращением. "Преследовать человека нельзя, даже если в обращении есть критика органов", – говорится в публикации.
Накануне мать политика Людмила Навальная сообщила, что сотрудники Следственного комитета шантажируют её, обещая выдать тело сына, только если его похороны пройдут тайно и без прощания.
"Они шантажируют меня, ставят мне условия: где, когда и как должен быть похоронен Алексей, – сказала Навальная. – Следователь Воропаев открыто мне сказал: "Время работает не на вас, труп разлагается". Я не хочу особых условий. Я лишь хочу, чтобы все было сделано по закону".
- Навальный умер 16 февраля в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе за Северным полярным кругом. Политику было 47 лет.
- 20 февраля Людмила Навальная записала видеообращение к президенту России Владимиру Путину с требованием выдать ей тело сына. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не будет это комментировать, назвав выдачу тела "не делом Кремля".
- В заключении о смерти сказано, что политик умер по естественным причинам, сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш. Вдова Навального Юлия заявляет, что он был убит. После установления причины смерти Навального его тело обязаны выдать семье в течение двух суток, следует из закона "О погребении и похоронном деле".
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