Почти 90 тысяч человек потребовали от СК выдать тело Навального семье

89 975 человек отправили в Следственный комитет России обращения с требованием выдать тело политика Алексея Навального его семье. Ранее "ОВД-Инфо" призвал писать обращения через сервис правозащитников "Дятел".

В "ОВД-Инфо" отмечают, что закон гарантирует безопасность гражданина в связи с его обращением. "Преследовать человека нельзя, даже если в обращении есть критика органов", – говорится в публикации.

Накануне мать политика Людмила Навальная сообщила, что сотрудники Следственного комитета шантажируют её, обещая выдать тело сына, только если его похороны пройдут тайно и без прощания.

"Они шантажируют меня, ставят мне условия: где, когда и как должен быть похоронен Алексей, – сказала Навальная. – Следователь Воропаев открыто мне сказал: "Время работает не на вас, труп разлагается". Я не хочу особых условий. Я лишь хочу, чтобы все было сделано по закону".