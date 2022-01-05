Почти 4 тысячи российских физлиц и компаний находятся под санкциями

По состоянию на начало 2022 года почти четыре тысячи российских физлиц и компаний находятся в иностранных санкционных списках, сообщает "Интерфакс".

Отмечается, что доля российских граждан и предприятий от общего числа лиц и компаний, попавших в санкционные списки ООН, США, Канады, Великобритании, стран ЕС, Австралии, Японии и Украины, составляет около двадцати процентов.

При этом среди российских компаний, попавших под санкции, почти каждая пятая занимается производством. Всего ограничительные меры коснулись 1 554 предприятий из России. Граждан РФ, находящихся в санкционных списках на начало текущего года, оказалось 2 281.