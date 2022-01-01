Экс-сотрудники по нацбезопасности США призвали раскрыть санкции против РФ

Группа бывших сотрудников США по нацбезопасности призвала президента Джо Байдена опубликовать санкции в отношении России в случае её нападения на Украину. Об этом пишет Associated Press.
Среди подписавших заявление – экс-послы США в России Майкл Макфол и Александр Вершбоу и несколько послов в Киеве.
По мнению авторов документа, раскрытие деталей потенциальных экономических санкций повлияет на решение Кремля до того, как Москва решится на эскалацию.
Вечером 30 декабря президенты России и Соединённых Штатов провели телефонные переговоры. Как заявил Белый дом по итогам разговора, Джо Байден призвал Владимира Путина разрядить напряжённую ситуацию вокруг Украины и дал понять, что США с союзниками и партнёрами "решительно ответят на дальнейшую агрессию против Украины". Кремль сообщил, что Москва добивается "твёрдых правовых гарантий, исключающих продвижение НАТО на восток и размещение угрожающих систем вооружения в непосредственной близости от российских границ.
Кроме того, ситуацию с безопасностью на Украине упомянул и канцлер Германии Олаф Шольц в своём новогоднем обращении к гражданам. Он отметил, что ЕС стоит перед новым вызовом и подчеркнул, что нерушимость границ не может быть предметом торга.
- Осенью 2021 года СМИ со ссылкой на данные разведки сообщили о концентрации российских войск на границе с Укриной. США и страны Запада предположили, что Москва готовит военное вторжение. Кремль эти заявления ортверг и потребовал от США и НАТО гарантий безпасности - в частности не расширять НАТО на восток и включать в союз новых членов бывших советских республик. Переговоры России, США и НАТО о гарантиях безопасности намечены на январь.
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