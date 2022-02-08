Почти половина россиян, признанных "СМИ-иноагентами", уехала из РФ

Не менее 32-х из 75 граждан России, признанных властями СМИ-"иноагентами" и внесённых в соответствующий реестр, уехали за границу или собираются это сделать в ближайшее время. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си. По её подсчётам, не менее 43 процентов "иноагентов" выбрали путь эмиграции. Ещё 14 человек из списка СМИ-"иноагентов" жили за границей ещё до своего включения в список.

Физических лиц в реестр СМИ-"иноагентов" начали вносить в декабре 2020 года. В последний на данный момент раз людей в этот реестр вносили 30 декабря прошлого года.

В России существует несколько реестров "иноагентов", но физические лица - граждане страны - сейчас внесены только в один из них, в реестр СМИ-"иноагентов". Этот статус накладывает на человека множество обязательств, среди которых создание юрлица, обязательная отчётность о доходах и расходах, обязанность маркировать все публикации, включая записи в личных аккаунтах в соцсетях, специальным объявлением о "иноагентском" статусе.

Би-би-си приводит и другую статистику о том, кто включён в реестр. В списке 32 москвича, 13 петербуржцев, пять жителей Казани, а также уроженцы Владивостока, Самары, Пскова и еще 16 городов.

Большинство в списке (41 из 75 человек) - российские журналисты. Почти половине из них в итоге пришлось уехать из России. Один из них, пожелавший сохранить анонимность, объяснил своё решение тем, что "иноагентство", по его словам, открывает путь к уголовному преследованию - оно возможно в случае несоблюдения норм закона об "иностранных агентах", некоторые из которых сформулированы нечётко.

Среди включённых в реестр - более 10 журналистов, в прошлом сотрудничавших или сейчас сотрудничающих с Радио Свобода и другими проектами корпорации РСЕ/РС, которая сама одной из первых была внесена в реестр СМИ-"иноагентов".

Минюст также признал "иностранными агентами" 20 координаторов и членов совета движения в защиту прав избирателей "Голос" (само общественное движение также признано иностранным агентом). В реестре также "СМИ-иноагентов" также 14 адвокатов, правозащитников и художников, в том числе адвокат Иван Павлов, писатель Виктор Шендерович, галерист Марат Гельман. Они также живут сейчас за пределами России.

14 процентов опрошенных "иноагентов" сказали, что не уедут из России ни при каких обстоятельствах. Не собирается уезжать из страны, например, первый гражданин России, внесённый в реестр "СМИ-иноагентов" - правозащитник Лев Пономарёв.