Жительница Омской области опознала сына‑срочника на видео с пленными

Российским военнослужащим, которого в марте среди других раненых пленных допрашивали на камеру, предположительно, украинские военные, был 20-летний солдат-срочник из города Называевск Омской области Иван Кудрявцев. Об этом "Медузе" рассказали приемная мать и тётя солдата, опознавшие его на видео.

Видео с ранеными российскими солдатами, лежавшими в лужах крови, появилось в соцсетях в конце марта. Лица людей, которые их допрашивают, не видны. Журналисты Би-би-си и France 24 установили, что видео было снято на молочной ферме в селе Малая Рогань Харьковской области.

Кудрявцев, как пишет "Медуза", лежит на видео на первом плане слева с мешком на голове. Человек за камерой бьет его, требует представиться и рассказать, где находятся разведчики. Тот начинает что-то объяснять, но быстро замолкает. С головы солдата снимают мешок — его лицо в крови. После этого он теряет сознание.

Приёмная мать Ивана Кудрявцева сказала изданию, что узнала сына по голосу, ещё до того как сняли мешок. "Голос у Ивана еще не сломанный, детский, хотя ему 20 лет", — добавила его тетя.

По словам родственников, Кудрявцева призвали на срочную службу в октябре 2021 года и направили в мотострелковые войска. В декабре он рассказал родителям, что заключил контракт. 20 февраля солдат последний раз выходил на связь. Он попросил денег на еду и сообщил, что находится на границе с Беларусью.

10 апреля знакомые скинули родственникам Кудрявцева видео с пленными. Командир части, военкомат и прокуратура Западного округа, к которым они обращались, не смогли объяснить, где находится Кудрявцев.

29 апреля министерство обороны направило военному комиссару Называевска извещение на имя приемной матери о том, что "регулировщик-телефонист, рядовой срочной службы Кудрявцев Иван Иванович пропал без вести в период прохождения воинской службы". О том, что военнослужащий заключил контракт, в документе не было ни слова.