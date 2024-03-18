Под Белгородом при обстреле погибла семья из четырёх человек

В понедельник Белгородская область подверглась артиллерийскому обстрелу. Как сообщил губернатор области Вячеслав Гладков, снаряд попал в частный дом в селе Никольское. Погибли четыре человека: супружеская пара, их 17-летний сын и пожилая мать жены. Второй ребёнок выжил. По словам губернатора, он сейчас находится в реанимации местной больницы.
Ранее Гладков сообщал о ещё троих пострадавших из-за обстрела Никольского. По его словам, там повреждены четыре частных домовладения.
Минобороны России отчиталось, что сегодня утром сбило над Белгородской областью десять реактивных снарядов "Вампир".
- После начала полномасштабного вторжения России в Украину российские регионы регулярно подвергаются обстрелам и атакам беспилотников. Есть разрушения и жертвы. Минобороны России утверждает, что атаки ведутся с украинской стороны. В большинстве случаев Киев эти сообщения не комментирует.
- Обстрелы Белгородской области и областного центра усилились в последнюю неделю, также фиксировались попытки прорыва через российскую границу, в том числе со стороны воюющих на стороне Украины добровольческих формирований.
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