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Под Белгородом при обстреле погибла семья из четырёх человек

Разрушения в Белгороде, фото опубликовано губернатором Вячеславом Гладковым
Разрушения в Белгороде, фото опубликовано губернатором Вячеславом Гладковым

В понедельник Белгородская область подверглась артиллерийскому обстрелу. Как сообщил губернатор области Вячеслав Гладков, снаряд попал в частный дом в селе Никольское. Погибли четыре человека: супружеская пара, их 17-летний сын и пожилая мать жены. Второй ребёнок выжил. По словам губернатора, он сейчас находится в реанимации местной больницы.

Ранее Гладков сообщал о ещё троих пострадавших из-за обстрела Никольского. По его словам, там повреждены четыре частных домовладения.

Минобороны России отчиталось, что сегодня утром сбило над Белгородской областью десять реактивных снарядов "Вампир".

  • После начала полномасштабного вторжения России в Украину российские регионы регулярно подвергаются обстрелам и атакам беспилотников. Есть разрушения и жертвы. Минобороны России утверждает, что атаки ведутся с украинской стороны. В большинстве случаев Киев эти сообщения не комментирует.
  • Обстрелы Белгородской области и областного центра усилились в последнюю неделю, также фиксировались попытки прорыва через российскую границу, в том числе со стороны воюющих на стороне Украины добровольческих формирований.

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