Под Белгородом при обстреле погибла семья из четырёх человек

В понедельник Белгородская область подверглась артиллерийскому обстрелу. Как сообщил губернатор области Вячеслав Гладков, снаряд попал в частный дом в селе Никольское. Погибли четыре человека: супружеская пара, их 17-летний сын и пожилая мать жены. Второй ребёнок выжил. По словам губернатора, он сейчас находится в реанимации местной больницы.

Ранее Гладков сообщал о ещё троих пострадавших из-за обстрела Никольского. По его словам, там повреждены четыре частных домовладения.

Минобороны России отчиталось, что сегодня утром сбило над Белгородской областью десять реактивных снарядов "Вампир".