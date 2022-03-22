Плата за услуги. Мерхат Шарипжанов – о дымовой завесе

Большинство стран мира, осудив развязанную Кремлём войну в Украине, дистанцировались от Москвы. В этой связи обращу внимание на недавние заявления, сделанные руководителями Казахстана и Узбекистана. Эти заявления кажутся не чем иным, как своего рода "дымовой завесой", маскировкой договоренностей между Москвой и двумя ведущими странами Центральноазиатского региона, касающиxся помощи российской экономике в условиях наложенных на Россию суровых санкций.



Узбекский министр иностранных дел Абдулазиз Камилов, выступая в республиканском парламенте, заявил о непризнании Ташкентом сепаратистских образований в украинском Донбассе, так называемой защитой жителей которых Кремль пытается оправдать нападение на Украину. Это сделанное 17 марта заявление было немного невнятным. Утверждая, что подобные украинскому конфликты необходимо решать только дипломатическим путем, Камилов подчеркнул: "Мы не признали "ЛНР" и "ДНР" самостоятельными республиками", предоставив каждому самостоятельно решать, стоит ли мысленно добавить к этому предложению слово "пока". Министр добавил: правительство его страны работает над тем, чтобы не допустить влияния введённых против Кремля санкций на экономику Узбекистана. Камилов также подчеркнул, что узбекские военные не будут участвовать в конфликте между Россией и Украиной, назвав обе страны дружественными Узбекистану государствами.



Камилов практически повторил слова своего казахстанского коллеги Мухтара Тлеуберди, который за два дня до вторжения российских войск в Украину (то есть сразу после признания Россией сепаратистских образований) заявил: в Нур-Султане "вопрос о признании "ДНР" и "ЛНР" не стоит". Уже после нападения России на Украину американские средства массовой информации сообщили, что Совет национальной безопасности США выразил благодарность Казахстану за непризнание "ДНР" и "ЛНР" и отказ отправить войска в Украину для поддержки российской армии. Такое развитие событий удивило многих: менее чем за два месяца до украинской трагедии именно Москва помогла президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву остаться у власти, отозвавшись на просьбу ввести войска Организации договора о коллективной безопасности для восстановления порядка в стране, нарушенного антиправительственными демонстрациями и беспорядками.

За две недели до вторжения в Украину Владимир Путин, пригласив к себе Токаева, обсудил с ним вопросы "военного и военно-технического сотрудничества". Обсудил в очередной раз: 28 декабря прошлого года, через две недели после того, как Кремль поставил известный ультиматум Западу, когда десятки тысяч российских солдат уже были сконцентрированы у границ Украины, Токаев и ещё считавшийся его патроном Нурсултан Назарбаев неожиданно прибыли в Санкт-Петербург, где, вероятнее всего, были поставлены в известность о путинском плане нападения на Украину. Обсуждалась и роль Казахстана в поддержке России, экономической (а возможно, и не только), в случае введения Западом санкций. Похоже, что Назарбаев с планами Путина не согласился, а Токаев российского лидера поддержал – скорее всего, ради получения ярлыка на владение Казахстаном.



Видеокадры, отснятые в ходе того заседания, позволяли понять, что отношения между Токаевым и Назарбаевым нарушились. В зал заседаний в Санкт-Петербурге они вошли из разных комнат, причём Токаев всем своим видом игнорировал Назарбаева. После окончания переговоров Назарбаев выглядел растерянным и подавленным, он неуверенно стоял на ногах, поддерживаемый под руку белорусским диктатором Александром Лукашенко. Похоже, что, будучи осторожным и опытным политиком, понимая возможные последствия войны с Украиной, Назарбаев ясно отдавал себе отчёт в том, что в случае масштабных санкций экспроприация финансовых активов может коснуться и казахстанских олигархов, являющихся хранителями и его миллиардных "накоплений".

Санкции против Москвы влияют и на другие бывшие советские республики, связанные с российской экономикой тысячами нитей

Токаев порвал с Назарбаевым. В этом противостоянии на стороне Назарбаева стояли его всесильные родственники и система, выстроенная за три десятилетия правления, а за Токаевым стоял Кремль. Именно в Кремль Токаев обратился за помощью, когда клан Назарбаева попытался использовать протесты в Жанаозене для отстранения своей недавней марионетки от власти, превратив многотысячные демонстрации в страшные по своим масштабам беспорядки. Токаев в этой схватке победил при поддержке Путина, а долг, как известно, платежом красен. Кстати, о платежах: многие банки Казахстана теперь ограничивают выплаты наличных долларов вкладчикам, долларовый дефицит ощущается и в обменных пунктах. Центральный банк России в это время почти ежедневно делает серьёзные долларовые инъекции в экономику для поддержания курса рубля. Похоже, доллары выскрёбывают не только по сусекам российской казны.



Дальше – больше: 14 марта Токаев подписал указ о запрете вывоза из страны золотых слитков и валюты на сумму более 10 тысяч долларов. Двумя неделями ранее подобный указ подписал Путин. Понятно, что санкции, объявленные против Москвы, в разной степени влияют и на другие бывшие советские республики, связанные с российской экономикой тысячами нитей. Было бы наивным полагать, что Путин за эти нити не потянет, в условиях, когда время работает против него, когда план блицкрига в Украине провалился, а россияне с каждым днем все сильнее ощущают последствия западных санкций.

Страдают и российские олигархи. Напомню, кстати, что оказавшийся под санкциями миллиардер Алишер Усманов вкладывал огромные суммы в экономику Узбекистана, где у него, скорее всего, имеются значительные финансовые активы и где живет его сестра Саодат Нарзиева. На счетах Нарзиевой только в одном швейцарском банке, Suisse Credit, обнаружено около двух миллиардов долларов. А Токаев в Казахстане теперь имеет мощнейшие рычаги давления на "своих" олигархов – Александра Машкевича, Патоха Шодиева, Владимира Кима, Булата Утемуратова, Тимура Кулибаева и других "смотрящих" за активами клана Назарбаева. Часть этих активов по "просьбе Путина" Токаев, скорее всего, попытается направить в Москву как плату за январскую услугу.

В середине марта казахстанские власти арестовали племянника Назарбаева Кайрата Сатыбалды и его супругу Гульмиру, обвинив их в коррупции. Это первые аресты непосредственных родственников Назарбаева после кровавых событий. Кроме того, арестован магнат и франчайзи "Макдоналдса" в России, Беларуси и Казахстане Кайрат Боранбаев, дочь которого Алима была в свое время замужем за покойным теперь внуком Назарбаева, Айсултаном. Известно, что и Сатыбалды, и Боранбаев контролировали бизнес-структуры, связанные с кланом Назарбаева. Очень похоже на то, что за этими арестами стоит давление на олигархов, от которых требуют дополнительных взносов на текущие, значительно возросшие в связи с санкциями и войной нужды Кремля. В последнее время оказалось совершенно невозможным проследить маршруты грузов, следующих из Китая в Казахстан поездами и фурами через пограничный пропускной пункт Хоргос. Эти товары, перегруженные в казахстанские грузовики и контейнеры, могут следовать дальше, в том числе и в Россию, минуя санкции.



Другими словами, Москва пытается всеми правдами и неправдами привлечь средства и возможности бывших советских республик для своего противостояния Западу. Заявления узбекского министра иностранных дел могут свидетельствовать о том, что соответствующие запросы Кремля теперь уже адресуются и Ташкенту. 21 марта стало известно, что Путин в телефонном разговоре "проинформировал президента Узбекистана о ходе специальной военной операции по защите республик Донбасса", и Шавкат Мирзиёев добавив при этом "с пониманием высказался о позиции и действиях российской стороны". За пространным термином "понимание" может крыться многое, в том числе и обсуждение возможных путей обхода санкций. Как и Казахстан, Узбекистан выпустил "дымовую завесу": для Москвы как раз важно, чтобы две ведущие страны региона отмежевались от чужой войны, застраховав себя от санкций. Это один из спасательных кругов для пассажиров тонущего "Титаника" российской экономики.

Мерхат Шарипжанов – обозреватель медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода



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