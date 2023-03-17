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Под Екатеринбургом обнаружили около 70 свежих могил

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На кладбище в Берёзовском Свердловской области за несколько недель появилось почти 70 могил с одинаковыми крестами и венками. Среди похороненных – ранее судимые за тяжкие преступления. Об этом рассказывает портал E1.ru.

Предположительно речь может идти о могилах погибших в Украине наёмников ЧВК "Вагнер". По словам сотрудников ритуальной службы, на это кладбище привозят погибших, чьих родственников оперативно найти не удалось. "Как в ЧВК сказали, после смерти они три дня ищут родственников. Если не могут найти, то просто увозят туда, где дали место в России, хоронят сами", – пояснил работник.

Во всех могилах – тела мужчин, умерших в январе и феврале в возрасте от 25 до 53 лет. Имена как минимум нескольких журналисты E1.ru обнаружили в картотеках судебных дел. Например, в 2017 году житель Курганской области убил женщину-ветерана Второй мировой войны. Он проник в дом 90-летней пенсионерки, ударил её по голове металлическим предметом и украл четыре медали.

Также журналисты поговорили с родственницей одного из похороненных в Берёзовском: она приехала за телом. Погибший челябинец воевал в Украине в составе ЧВК "Вагнер", к которой присоединился находясь в колонии за покушение на убийство. Ранее его судили за кражу, грабёж, угрозу убийством и побои, повлёкшие смерть.

Его родственница заметила, что неделей ранее на кладбище был только один ряд могил, а сейчас уже два.

  • Ранее могилы погибших в Украине наёмников ЧВК "Вагнер" обнаружили в Краснодарском крае и Республике Адыгея. Некоторые из похороненных также были судимы по тяжким статьям.

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