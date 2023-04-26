Под Херсоном погиб фиксер итальянского издания La Repubblica

В результате обстрела, по всей вероятности, российскими войсками Антоновского моста в Херсонской области Украины погиб фиксер итальянского издания La Repubblica Богдан Битик.
Корреспондент издания Коррадо Зунино, который готовил репортаж о жизни гражданского населения в освобожденном украинскими войсками Херсоне, и проводником которого был Битик, госпитализирован с ранением в плечо.
Власти Италии сообщили, что Зунино был ранен во время атаки беспилотника. Редакция La Repubblica утверждает, что по журналистам открыли огонь снайперы.
Генпрокуратура Украины начала расследование.
- По данным международной организации "Репортёры без границ" на начало апреля на войне в Украине были убиты восемь работников СМИ, среди которых сотрудница Украинской службы Радио Свобода в Киеве Вера Гирич.
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