Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Под Херсоном погиб фиксер итальянского издания La Repubblica

В результате обстрела, по всей вероятности, российскими войсками Антоновского моста в Херсонской области Украины погиб фиксер итальянского издания La Repubblica Богдан Битик.

Корреспондент издания Коррадо Зунино, который готовил репортаж о жизни гражданского населения в освобожденном украинскими войсками Херсоне, и проводником которого был Битик, госпитализирован с ранением в плечо.

Власти Италии сообщили, что Зунино был ранен во время атаки беспилотника. Редакция La Repubblica утверждает, что по журналистам открыли огонь снайперы.

Генпрокуратура Украины начала расследование.

  • По данным международной организации "Репортёры без границ" на начало апреля на войне в Украине были убиты восемь работников СМИ, среди которых сотрудница Украинской службы Радио Свобода в Киеве Вера Гирич.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG