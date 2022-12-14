"Репортёры без границ": в мире в 2022 году погибли 57 журналистов

По данным международной организации "Репортёры без границ", в 2022 году в мире погибли 57 работников СМИ, что почти на 19 процентов больше, чем годом ранее. Авторы отчёта, опубликованного 14 декабря, связывают это в том числе с войной в Украине, которая стала в этом году второй (после Мексики) самой опасной страной для работников СМИ. При исполнении служебных обязанностей в 2022 году здесь погибли восемь журналистов, отмечают "Репортёры без границ".

В докладе приводятся случаи гибели украинского фотографа Максима Левина и французского видеорепортёра Фредерика Леклерка-Имхоффа, который был убит осколком по дороге на съемку на востоке Украины.

Кроме того, по меньшей мере, 65 работников СМИ были похищены в текущем году, говорится в отчете. В частности, журналиста украинского информагентства УНИАН Дмитрия Хилюка в последний раз видели 4 марта в поселке Дымер Киевской области, который тогда находился под контролем российских военных. О дальнейшей судьбе Хилюка ничего неизвестно.

По данным "Репортёров без границ", по состоянию на 1 декабря по всему миру было задержано 533 журналиста. Это на 13,4% больше, чем в прошлом году, а также стало новым рекордом, говорится в отчёте организации. 15% из них – женщины. Больше половины таких случаев приходится на пять стран: Китай, Мьянму, Иран, Вьетнам и Беларусь. В Китае в тюрьмах находятся 110 сотрудников СМИ, в Иране – 47, некоторым из которых грозит смертная казнь за освещение антиправительственных протестов .

В России в заключении, по данным авторов отчёта, на 1 декабря находились 18 работников СМИ. Восемь из них, согласно отчету организации - украинцы, арестованные в аннексированном Россией Крыму.

В докладе "Репортёров без границ" упоминается приговор российскому журналисту Ивану Сафронову, который был осуждён на 22 года лишения свободы по обвинению в госизмене.

В отчете также отмечается, что после начала агрессии против Украины условия работы журналистов в России значительно ухудшились. Оставшиеся в стране независимые СМИ вынуждены работать в условиях жесточайшей цензуры, под угрозой суровых наказаний.