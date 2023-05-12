Под Иркутском снесли памятники репрессированным полякам и литовцам

В Иркутской области в селе Пивовариха демонтировали памятники репрессированным при Сталине полякам и литовцам. Об этом изданию "Тайга" сообщили местные правозащитники. По их словам, памятник расстрелянным полякам и литовский крест, стоявшие на месте массовых расстрелов с 1989 года, неожиданно начали якобы "мешать проходу чиновников".

Юрист и правозащитница, автор исследования "Большой террор" Оксана Труфанова подчеркнула, что монументы были поставлены ещё в советское время на деньги, собранные обычными жителями. Они располагались на территории мемориального комплекса памяти жертв политических репрессий "Пивовариха". Помимо памятников полякам и литовцам, там находятся и другие монументы. Объект курирует служба по охране культурного наследия правительства Иркутской области.