Под Киевом найдено тело подозреваемой во взрыве в Монако

В украинских парвоохранительных органах официально подтвердили ранее появившуюся информацию об обнаружении тела женщины, подозреваемой в покушении на бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако.

Ранее во вторник издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в силовых структурах передало, что тело Анастасии Березовской, разыскиваемой по делу о взрыве в Монако, нашли под Киевом поздним вечером 6 июля. В публикации отмечалось, что тело обнаружили закопанным со следами огнестрельных ранений.

Ещё один источник издания в правоохранительных органах сообщал, что по делу уже задержаны двое подозреваемых: действующий офицер Главного управления разведки Минобороны Украины и экс-сотрудник правоохранительных органов.

Позднее Офис генпрокурора, Нацполиция и Служба безопасности Украины распространили заявление, которое подтверждает эти сведения.

По информации правоохранительных структур, подозреваемая прибыла в Украину 1 июля. "Следствием установлено, что по возвращении в Украину она общалась с семьей и двумя мужчинами. Первый - бывший сотрудник правоохранительных органов, второй - действующий сотрудник ГУР", - говорится в заявлении. В нём также указано, что двое этих мужчин не раз осуществляли переводы на крипто- и банковские счета Березовской, и до задержания следствие изучало их как лиц, возможно причастных к покушению в Монако.

Действующий сотрудник ГУР утверждал на допросе, что о контактах с Березовской, перечислении ей средств и любых других своих действиях он не ставил в известность своё руководство. В убийстве женщины задержанный сознался, следует из распространённого следствием заявления.

Ранее в июле стало известно, что Интерпол опубликовал уведомление о розыске 39-летней гражданки Украины Анастасии Березовской, подозреваемой по делу о покушении. В карточке розыска указывалось, что Березовская говорит на немецком. Заместитель прокурора Монако Морган Реймонд говорил, что подозреваемая проживала в Германии.

Британский таблоид Daily Mail писал со ссылкой на источники в следственных органах, что женщину опознал свидетель. Камеры зафиксировали ее в черной панаме, в момент перехода без паспортного контроля границы во французском городе Босолей. По версии следствия, затем она направилась в Италию, вероятно, в компании подельников.

Покушение на Вадима Ермолаева было совершено в Монако вечером 29 июня, когда произошел взрыв улице Реверан-Пер-Луи-Фролла. По материалам дела, подозреваемая спрятала взрывное устройство в рюкзаке у входа в жилой дом Sun's Palace и привела его в действие с мобильного телефона, находясь примерно в 12 метрах. В результате взрыва Ермолаев, его спутница Анна Насобина и их сын получили ранения.

Прокуратуры Монако и Франции возбудили уголовное дело по статьям о покушении на убийство, установке взрывного устройства в общественном месте и преступном сговоре.

Вадим Ермолаев – уроженец Украины и гражданин Кипра. Издание Forbes-Украина писало, что в 2021 году его состояние оценивалось в 220 миллионов долларов. Бизнесмену принадлежит группа компаний "Алеф". В 2019 году Ермолаев отказался от гражданства Украины.

В 2023 году президент Украины Владимир Зеленский ввел в отношении Ермолаева персональные санкции. Предпринимателя подозревают в том, что после аннексии Крыма он перерегистрировал свой алкогольный бизнес на полуострове на подставных лиц и продолжал работать в соответствии с законодательством России.





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